El peligro oculto de los charcos: por qué el agua de lluvia puede enfermar gravemente a tu perro

Los charcos de agua de lluvia, contaminados con orina de roedores, pueden causar graves infecciones en perros como la leptospirosis.

Los perros que pasean libremente pueden tomar agua acumulada por lluvia, lo que puede causar graves enfermedades. Pero el problema no está en las gotas que caen del cielo, sino en dónde se acumula el agua y cómo se contamina al tocar el suelo, los techos o los recipientes estancados.

Existen diferentes estudios e informes que identifican todas las bacterias que se reproducen en agua estancada y explican el daño que pueden causar en la salud de la mascota.

El riesgo más documentado por la ciencia es la leptospirosis, una enfermedad causada por una bacteria. Investigaciones publicadas en Journal of Veterinary Internal Medicine demuestran que las tasas de infección en perros se disparan después de periodos de lluvias intensas e inundaciones.

El consejo de especialistas: no dejar que tu perro tome agua de pozos y estanques. Shutterstock Cuando llueve, la orina de roedores y otros animales silvestres se arrastra hacia los charcos de agua de lluvia. Y si tu perro toma de ese charco o tiene una pequeña herida y camina por ahí, la bacteria ingresa al organismo, pudiendo causar graves infecciones.

El agua que cae de los techos también es sumamente peligrosa. Diferentes análisis microbiológicos demuestran que tiene una alta concentración de bacterias. Esto se debe a que los techos están llenos de materia orgánica en descomposición, entonces cuando el agua cae arrastra toda esa carga bacteriana directo al piso, provocando gastroenteritis en los animales que la ingieren.