Luciana Paoletti: "Es importante la secuencia y la velocidad del proceso para salir a competir"

Luciana Paoletti es la Directora Ejecutiva de IDEA y una de las líderes del comité de treinta empresarios que hicieron posible la edición número 61 del encuentro en Mar del Plata . Además, moderó el panel que llevó al escenario a Juan Carlos Maqueda , exministro de la Corte Suprema. Para MDZ habló de las expectativas que tienen para las repercusiones del Coloquio.

- Estamos en un encuentro entre empresarios y políticos. Algo que no se da recurrentemente en el país, algo a lo que no estamos acostumbrados y en otros países sí lo están. ¿Cuál es el desafío para juntar acá a todo ese ecosistema? - Bueno, pensá que desde IDEA hace más de sesenta años que sostenemos de forma ininterrumpida este espacio, que en definitiva tiene ese objetivo que vos planteás: generar un encuentro entre las empresas y la dirigencia política, pero también sindical, la dirigencia vinculada a los medios de opinión, toda la sociedad civil.

Entonces nosotros sentimos que es imprescindible que se pueda abrir un debate sobre los grandes temas de la Argentina, más allá de la coyuntura. Y en ese sentido lo que hace IDEA es, una vez al año, abrir un espacio para activar ese debate. Desde nuestra perspectiva es fundamental que la política, el empresariado y toda la dirigencia puedan sentarse a hablar más allá de la coyuntura sobre los temas que Argentina efectivamente necesita resolver, más allá de los temas profundos.

- Hay una realidad y es que estamos a pocos días de las elecciones y, por lo menos en los pasillos, uno nota que hay un optimismo con el rumbo de gobierno, pero un optimismo con reservas. - A ver, yo creo que las empresas están muy acostumbradas a los escenarios de volatilidad y las elecciones, por definición, suelen traer cierta volatilidad. Pero las empresas pensá que trascienden los gobiernos, trascienden las elecciones. Entonces hay cierta templanza con la que nosotros ya estamos acostumbrados a mirar estos procesos. El optimismo al que vos te referís viene de la mano de estar viendo una Argentina donde la macroeconomía está estable. Si uno mira la agenda de los coloquios de los últimos años nos mirábamos con con una cancha completamente desbalanceada. Y hay un esfuerzo que se ve en estos dos años de gobierno, de hacer que esa cancha empiece a balancearse con desafíos por delante. Por supuesto, la situación de la que veníamos era realmente compleja. Entonces creo que ese optimismo viene de la mano de esa valoración. Pero al mismo tiempo hay un reconocimiento de que todavía el camino por delante es desafiante.

Y ahí vuelvo al tema de los acuerdos. Nosotros en este coloquio estamos hablando de la necesidad de avanzar en la reforma laboral, estamos hablando de la necesidad de las reformas fiscales. Recién hablamos de la necesidad de algo tan básico como la ley de coparticipación. Es necesario al mismo tiempo poder enfocarnos, poder trascender la coyuntura, poder entenderla, pero ir a los verdaderos temas que Argentina tiene que resolver y que están por delante. Más allá, digamos, de la estabilización macro.

- Sí invitamos. Siempre invitamos a sindicalistas, a veces arriba del escenario, a veces no. Este es un coloquio donde invitamos muchísimos sindicalistas a participar. De hecho, hay algunos con los cuales tenemos mucho diálogo. No están en el escenario porque es un tema de diseño, digamos. Este año el foco estuvo más puesto en lo que las empresas tenemos que hacer para encontrar productividad. Entonces, la interpelación fue más hacia nosotros y los sindicalistas y los trabajadores son una parte clave que estuvo presente en las discusiones en el en el coloquio y con quien nosotros sentimos que se debe avanzar en estas transformaciones inexorablemente.

- Pero en el toma y daca que son las negociaciones, ¿cómo hace uno para encontrar el equilibrio entre empresariado, gobierno y el sector del trabajador, el sindical?

- Es lo que se hace siempre, digamos, en entre estos tres sectores. Yo creo que la forma de encontrar el equilibrio es lo que escuchábamos recién en el panel con Juan Carlos Maqueda. O sea, poder entender que uno puede tener un interés pero que muchas veces hay que buscar un equilibrio y que quizás no es la mejor opción de uno. Pero es lo que contribuye al equilibrio colectivo. Entonces, creo que esa es una mirada que también está muy presente en la agenda de los coloquios de forma consistente.

Paoletti con Maqueda Luciana Paoletti moderó el panel que tuvo como protagonista a Juan Carlos Maqueda. Foto: Prensa IDEA

- En cuanto a la agenda del coloquio se habla mucho de salir en competir y, en general, el empresario argentino, de cara a la opinión pública, tiene una imagen de estar a favor del proteccionismo, de una industria cerrada. Me imagino que ustedes son conscientes de esa imagen en general y que están haciendo un trabajo para cambiarla. ¿Cómo ven ese desafío?

- A nosotros nos cuesta generalizar. Yo no estoy de acuerdo con que el empresariado argentino tenga esa visión. De hecho, quienes armaron los contenidos de este coloquio son empresarios.

- Muchas veces la política ataca a los empresarios con esa concepción.

- A ver, definitivamente nuestra mirada no es esa y se dejó entrever en los mensajes del coloquio. Nosotros sentimos que los empresarios tienen que poder competir y competir es salir al mundo. Y por eso la gran interpelación de este coloquio es la productividad y la innovación. Nosotros estamos diciendo que las empresas tienen que poder ser más productivas, tienen que poder innovar, incorporar tecnología, desarrollar cadenas de valor, desarrollar personas...ahora en en unas horas vamos a hablar de educación. Eso es algo que también nos interpela, porque sabemos que sin capital humano no vamos a poder ser competitivos, no vamos a poder aumentar la productividad. Entonces hay una mirada sobre lo que nosotros podemos hacer para poder jugar en las ligas del mundo.

- Si hoy Argentina da de baja todas las barreras que hay para poder hacer eso, ¿están en condiciones plenas de poder competir?

- Interesante tu pregunta. Por eso cuando empezamos el coloquio y hablamos de competitividad, hablamos de secuencias y velocidades. Es importante que este proceso avance con un con una buena observación de la secuencia y de las velocidades. No da lo mismo. Hay un proceso donde el sector privado, esas industrias, tienen que poder reconvertirse y eso requiere cierta planificación, cierta estrategia y algo de tiempo. Entonces es relevante mirar también la secuencia y la velocidad.

- En cuanto a eso, ¿la secuencia y velocidad que está llevando el Gobierno en la regularización es la correcta? ¿Tendría que ir más rápido o más lento?

- La verdad que es muy complejo responder esta pregunta porque no se puede generalizar. O sea, Argentina tiene muchos sectores y creo que la particularidad de cada uno, la situación de cada uno, es distinta como para poder hacer una generalización.

- Tengo entendido que invitaron al gobernador Axel Kicillof. ¿Hubo respuesta o no?

- Lamentablemente el gobernador no contestó a la invitación. Lo invitamos desde que es gobernador y nosotros realmente vemos valor en una presencia de funcionarios de todos los espacios políticos, Por eso siempre los invitamos. Nos hubiera encantado que estén.

- Gracias Luciana.