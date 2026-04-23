Fractura expuesta: el PJ y el kirchnerismo tendrán bloques separados en la Legislatura

La división interna del peronismo mendocino quedó expuesta este jueves tras la jura de los nuevos senadores provinciales. Dos legisladores kirchneristas decidieron alejarse del Bloque del PJ y conformar una nueva bancada.

La decisión fue confirmada por Omar Parisi , quien juró está mañana como senador tras haber sido electo en las elecciones legislativas del año pasado. El ex intendente de Luján de Cuyo formará un bloque junto al senador Félix González que llevará el nombre de Frente Patria.

Estos dos legisladores responden al sector kirchnerista del peronismo que lidera la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. Este espacio está distanciado de la actual conducción del PJ y en las elecciones desdobladas de febrero confirmó el quiebre presentando listas propias de concejales en tres departamentos.

Los cortocircuitos entre la cúpula del PJ y el kirchnerismo vienen desde hace tiempo y en el último año se intensificaron. Si bien para las elecciones legislativas se logró un acuerdo de unidad entre ambos sectores, esa convivencia voló por los aires para el turno de las elecciones municipales desdobladas de febrero.

En esa instancia el sector liderado por La Cámpora rompió con el justicialismo y presentó listas de candidatos propios en Luján, Rivadavia y San Rafael.

Quiebre peronista en la Legislatura

Las esquirlas de esa fractura llegaron ahora a la Legislatura y los dos senadores kirchneristas decidieron alejarse del Bloque del PJ.

Ese distanciamiento quedó en evidencia cuando los intendentes peronistas Matías Stevanato, de Maipú, y Fernando Ubieta, de La Paz, no participaron de la jura de Omar Parisi, pero sí estuvieron acompañando a Adriana Cano, Luz Llorens y Luis Novillo.

En diálogo con MDZ, Parisi le restó importancia a esa situación y sostuvo que los jefes comunales acompañaron a los legisladores electos por el Segundo Distrito, que comprende a los departamentos del Este y Maipú.

Asimismo, respecto a la ruptura del bloque peronista, el flamante senador sostuvo que “estamos dispuestos al diálogo. Creemos que el peronismo irremediablemente va a llegar a la unidad para el 2027, no es el momento de hacerlo hoy. Tuvimos diferencias y en base al diálogo seguramente iremos acercando posiciones”.

De esta manera, el bloque peronista quedó conformado por Mauricio Sat, Luis Novillo, María Luz Llorens, Pedro Serra y Adriana Cano, quien será la presidenta de esta bancada opositora.

Por su parte, Parisi y González serán los miembros del bloque Frente Patria.

Vale recordar que existe también un bloque unipersonal denominado Podemos-Encuentro Peronista, que integra el senador justicialista díscolo Duilio Pezzutti.