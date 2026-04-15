Inflación en América Latina: en qué puesto quedó Argentina tras el dato de marzo

El escenario inflacionario de marzo en América Latina dejó en evidencia una fuerte disparidad entre los países de la región, en un contexto global marcado por la volatilidad energética derivada de conflictos internacionales. Mientras algunas economías lograron mantener bajo control la suba de precios, otras continúan enfrentando tensiones significativas.

Según datos oficiales de distintos organismos estadísticos, la mayoría de los países registró variaciones mensuales inferiores al 1%, lo que contrasta con los niveles observados en economías más inestables. Esta diferencia responde tanto a factores estructurales como a decisiones de política económica.

Para dimensionar el fenómeno, se analizaron diez de las principales economías de América Latina, revelando un mapa heterogéneo en materia inflacionaria, con brechas marcadas entre los extremos del ranking.

En el primer puesto se ubicó Venezuela, con una inflación mensual del 13,10% en marzo, según el Banco Central local. El país mantiene una dinámica inflacionaria de dos dígitos mensuales, acumulando un 71,80% en el primer trimestre de 2026.

En segundo lugar aparece Argentina, con una inflación del 3,4% en marzo , de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El acumulado del primer trimestre alcanzó el 9,40%, posicionando al país muy por encima del promedio regional.

Detrás se ubicó Perú, con una suba del 2,38% mensual informada por su banco central. Aunque lejos de Argentina, el dato refleja una presión inflacionaria mayor que en otras economías más estables.

Países con inflación moderada en la región

En un segundo escalón aparecen países con variaciones cercanas o inferiores al 1%. Chile ocupó el cuarto lugar con un 1% mensual, mostrando un relativo control de precios pese a su dependencia energética.

Sin título Argentina, en el segundo puesto de ranking de inflación latinoamericana.

Luego se posicionó Brasil, con una inflación del 0,88%, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. La principal economía regional mantiene indicadores que favorecen la previsibilidad financiera.

Más atrás se ubicaron Paraguay (0,80%) y Colombia (0,78%), ambos con trayectorias de estabilidad relativa y menor impacto de los shocks externos en comparación con los países líderes del ranking.

Inflación baja y deflación: el otro extremo

En la parte baja del ranking se encuentran Uruguay, Ecuador y Bolivia, con variaciones mensuales inferiores al 0,5%.

Ecuador se destacó por su estabilidad, con apenas 0,12% de inflación mensual, consolidando el comportamiento típico de una economía dolarizada. Uruguay, en tanto, registró un 0,41%, manteniéndose dentro de parámetros controlados.

El caso más llamativo fue Bolivia, que presentó una deflación del -0,34% en marzo. A pesar de este dato, el acumulado trimestral se mantiene positivo, siendo el más bajo de toda la región analizada.

Una brecha marcada en medio de tensiones globales

El comportamiento inflacionario de marzo estuvo influenciado por factores externos, especialmente el aumento del precio del petróleo debido a conflictos en Medio Oriente. Este fenómeno impactó en los costos de transporte, logística y producción.

Sin embargo, la incidencia de estos factores no fue homogénea. Las políticas energéticas, los subsidios y la estructura económica de cada país determinaron el grado de traslado a precios.

En este contexto, mientras Argentina y Venezuela continúan enfrentando desequilibrios significativos, la mayoría de los países logró absorber el impacto externo y mantener la inflación bajo control, consolidando una brecha cada vez más visible en la región.