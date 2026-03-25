Caso Agostina Paéz: el juez evalúa que permanezca en Brasil hasta el fallo de la causa por injuria racial

La defensa de Agostina Páez busca que regrese al país, pero el juez analiza que permanezca en Brasil hasta la sentencia, prevista en unas dos o tres semanas.

El juez que interviene en la causa contra la argentina Agostina Páez, acusada de tres hechos de injuria racial en Brasil, evalúa la posibilidad de que la joven permanezca en Río de Janeiro hasta que se dicte el fallo definitivo, previsto dentro de entre 15 y 20 días.

La eventual decisión implicaría un cambio respecto de lo planteado durante la audiencia del martes, cuando el magistrado había considerado los pedidos de la Fiscalía y de la querella para que la imputada pudiera regresar a la Argentina mientras se resolvía la sentencia.

TURISTA-ARGENTINA-BRASIL-36 Agostina Páez fue grabada realizando un gesto racista en Brasil durante sus vacaciones. Captura video La defensa de Páez sostiene que tanto la acusación como las querellas habían aceptado que la joven regresara a su país tras el pago de una multa y con la condición de cumplir tareas comunitarias en Santiago del Estero.

La abogada de la imputada, Carla Junqueira, anticipó que presentará un hábeas corpus y que buscarán acelerar la presentación de los alegatos finales para reducir el tiempo de espera hasta la resolución del caso.

El juicio a Agostina Páez por injurias raciales Páez participó el martes de una audiencia clave en el proceso judicial que se tramita en Río de Janeiro desde enero, cuando fue acusada de injuria racial. Durante esa instancia, la Fiscalía reformuló la acusación: en lugar de tres hechos independientes, los consideró un delito continuado con tres víctimas, lo que redujo la expectativa de pena. Bajo esa calificación, la sanción mínima prevista es de dos años y puede ser reemplazada por servicios comunitarios y el pago de una reparación económica a las víctimas.