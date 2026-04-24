La playa de Brasil que parece el Caribe y enamora a los argentinos

Hay destinos que no necesitan demasiada explicación cuando aparece la primera imagen: playa de arena blanca, agua tibia, palmeras y un mar que cambia del verde al turquesa según la luz del día. Maragogi , en el norte del estado de Alagoas, pertenece a ese grupo de lugares que entran rápido por los ojos y se quedan instalados en la lista de próximos viajes.

No está en el Caribe , aunque muchos lo llamen el “ Caribe brasileño ”. Está en el nordeste de Brasil, sobre la llamada Costa de los Corales , una franja costera reconocida por sus arrecifes, sus aguas transparentes y sus playas de ritmo tranquilo.

El gran atractivo del destino está mar adentro. Las famosas galés de Maragogi son piscinas naturales formadas entre arrecifes, donde el agua baja, se vuelve calma y deja ver peces, corales y fondos claros. Para llegar, los visitantes suelen contratar paseos en catamarán o embarcaciones pequeñas. La experiencia depende mucho de la marea: las mejores condiciones aparecen durante la marea baja , por eso conviene revisar la tabla antes de reservar la excursión. Algunas guías recomiendan que el nivel esté por debajo de 0,7 metro para que el paseo sea realmente aprovechable.

Esa combinación de mar transparente y piscinas naturales explica buena parte de su popularidad. A diferencia de otros destinos internacionales más lejanos y costosos, Maragogi ofrece una postal tropical dentro de Brasil , con una logística más familiar para los turistas argentinos. Además, su cercanía con ciudades como Maceió y Recife permite combinar el viaje con otros puntos del nordeste, algo muy buscado por quienes organizan vacaciones de verano con playa, descanso y excursiones.

Playas para recorrer sin apuro

Aunque las piscinas naturales suelen llevarse toda la atención, el encanto de Maragogi también está en sus playas. Antunes, Ponta de Mangue y Barra Grande aparecen entre las más mencionadas por sus aguas calmas, arenas claras y paisajes con cocoteros. En Barra Grande, además, se encuentra el llamado Caminho de Moisés, una lengua de arena que emerge con la marea baja y permite caminar mar adentro, rodeado de agua a ambos lados. Es una de las postales más buscadas por los turistas, aunque también una de las más concurridas en temporada alta.

Para quienes prefieren moverse por tierra, los paseos en buggy son una forma práctica de recorrer distintos puntos de la costa en una misma jornada. También hay opciones para hacer snorkel, buceo, caminatas por la playa o simplemente pasar el día en paradores frente al mar. La gastronomía completa el plan: pescados, camarones, mariscos frescos y platos simples, servidos muchas veces con los pies casi en la arena.

Cuándo conviene viajar

La elección de la fecha puede cambiar bastante la experiencia. Varias guías de viaje señalan que los meses entre septiembre y febrero concentran mejores condiciones de sol y menor probabilidad de lluvia. El verano argentino, especialmente diciembre, enero y febrero, suele ser una de las etapas más elegidas por quienes viajan desde el país, aunque también coincide con precios más altos y mayor movimiento turístico.

El otro dato clave es mirar la marea antes de comprar una excursión. En Maragogi, no alcanza con que el día esté lindo: para disfrutar las galés o el Caminho de Moisés, el mar debe estar bajo. Ese detalle puede definir si el visitante encuentra el escenario de postal que vio en redes o una experiencia menos impactante. Por eso, planificar con anticipación resulta fundamental.

Con playas tranquilas, aguas claras y una propuesta que combina naturaleza, descanso y buena comida, Maragogi se mantiene como una de las opciones más tentadoras del nordeste brasileño. Para los argentinos que buscan una escapada de verano con espíritu caribeño, pero sin cruzar medio mundo, este rincón de Alagoas aparece como una alternativa difícil de ignorar.