El 2-1 que volvió a convertir la fiesta del Maracaná en silencio colectivo

River , Boca , Lanús, Argentinos Juniors, Independiente y Central Córdoba ya tuvieron su Maracanazo . Y hace una semana Independiente Rivadavia también lo hizo: repitió el 2-1 y la secuencia de la histórica final de 1950 entre Uruguay y Brasil . Así fueron los hechos en ambos casos:

Hay estadios que amplifican el ruido. El Maracaná de Río es el que más amplifica las emociones en Brasil y alguna vez también en el resto del mundo. Y cuando el resultado es 2-1 en contra del local, lo que se escucha no es el grito rival, sino algo más profundo: el silencio de miles que pasan de la certeza a la incredulidad. Ahí nace el verdadero “maracanazo”.

La euforia como punto de partida

En ambos relatos —el de 1950 y el de 2026 con Independiente Rivadavia y Fluminense como protagonistas— el clima inicial es idéntico: el público llega convencido de que la historia ya está escrita. Y el gol del local refuerza esa sensación: el estadio vibra, se abraza y se proyecta campeón. No hay tensión, hay celebración anticipada. La multitud no asiste al partido: asiste a la consagración.

FOTO PLAYA RIO JANEIRO IR

Muchos mendocinos viajaron a Río para ver a Independiente Rivadavia en el Maracaná y luego salieron a festejar a las playas de Río de Janeiro. Foto: imagen extraída de los perfiles de Instagram info.csir y csir.oficial.

El momento en que algo se quiebra

El empate de Independiente Rivadavia -tras ir perdiendo 0 a 1- no genera pánico inmediato, pero introduce una grieta. El murmullo reemplaza al canto. En 1950 fue Juan Alberto Schiaffino; en la versión moderna, un gol inesperado que desordena el guion. El estadio entra en una zona incómoda: todavía cree, pero ya no está seguro. Es el instante más humano del fútbol: cuando la certeza empieza a resquebrajarse.

Embed - Video: hinchas de la Lepra en Río

Video: Instagram info.csir y csir.oficial.

FOTO PARA NOTA

Fotos compartidas por mendocinos que hace una semana viajaron a Río de Janeiro para ver a Independiente Rivadavia en el Maracaná. Foto: imagen extraída de los perfiles de Instagram info.csir y csir.oficial.

El 2-1 y el nacimiento del silencio

El segundo gol visitante no es solo un golpe deportivo: es una ruptura emocional. Como en 1950 con Alcides Ghiggia (de Uruguay), el Maracaná deja de ser un estadio y se convierte en un espacio suspendido. Nadie grita, nadie reacciona de inmediato. La multitud, que minutos antes era protagonista, queda paralizada. Ese silencio —más que el resultado— es lo que unieron Brasil y Uruguay (1950) con Fluminense - Independiente Rivadavia (2026) para que ambos 2-1 fueran algo "mais grande" que un partido de fútbol.

Todo estaba previsto, excepto el triunfo de Uruguay. Al término del partido, yo debía entregar la copa al capitán del equipo campeón. Una vistosa guardia de honor se formaría desde el túnel hasta el centro del campo de juego, donde estaría esperándome el capitán del equipo vencedor (naturalmente Brasil). Preparé mi discurso y me fui a los vestuarios pocos minutos antes de finalizar el partido (estaban empatando 1 a 1 y el empate dictaminaba campeón al equipo local). Pero cuando caminaba por los pasillos, de momento, se interrumpió el griterío infernal. A la salida del túnel, un silencio desolador dominaba el estadio. Ni guardia de honor, ni himno nacional, ni discurso, ni entrega solemne. Me encontré solo, con la copa en mis brazos y sin saber qué hacer. En el tumulto terminé por descubrir al capitán uruguayo, Obdulio Varela, y casi a escondidas le entregué la estatuilla de oro

Jules Rimet, entonces presidente de la FIFA