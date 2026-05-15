Inflación: los precios minoristas acumulan más de 300% en la era Milei

Con la inflación de abril del 2,6%, el índice de precios al consumidor (IPC) acumuló 303,6% desde que asumió la presidencia Javier Milei y con Luis Caputo al mando del Ministerio de Economía. Es decir, los precios se cuadriplicaron en promedio en 29 meses de gestión.

A su vez, en el acumulado de lo que va de 2026, el guarismo fue del 12,3%. De esta manera, ya se consumió el total de la meta oficial para este año del 10,1%, según reza el Presupuesto.

El Gobierno festejó el dato del cuarto mes del año con el que cortó la racha negativa de 10 meses al hilo de no desaceleración del índice. El propio Presidente volvió a poner la inflación en el centro de su discurso político tras el dato de abril. "La odio, voy a trabajar con el objetivo de destruirla", afirmó ayer en el canal de stream Neura. El mandatario sostuvo que el único número que le daría alivio sería "el 0" y remarcó que la Argentina venía de una dinámica mucho más grave cuando asumió la Presidencia.

"La política tuvo intenciones de romper el programa económico", lanzó Milei al vincular la evolución de la inflación con la disputa parlamentaria en la previa de las elecciones legislativas de octubre de 2025.

Por su parte, Caputo también se refirió al dato del IPC del cuarto mes del año en sus redes sociales. "La inflación de abril fue de 2,6%, la más baja en cinco meses. Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017", expresó.