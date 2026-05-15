Inflación: los precios minoristas acumulan más de 300% en la era Milei
Los precios de la economía se cuadriplicaron en promedio en 29 meses de gestión.
Con la inflación de abril del 2,6%, el índice de precios al consumidor (IPC) acumuló 303,6% desde que asumió la presidencia Javier Milei y con Luis Caputo al mando del Ministerio de Economía. Es decir, los precios se cuadriplicaron en promedio en 29 meses de gestión.
A su vez, en el acumulado de lo que va de 2026, el guarismo fue del 12,3%. De esta manera, ya se consumió el total de la meta oficial para este año del 10,1%, según reza el Presupuesto.
El Gobierno festejó el dato del cuarto mes del año con el que cortó la racha negativa de 10 meses al hilo de no desaceleración del índice. El propio Presidente volvió a poner la inflación en el centro de su discurso político tras el dato de abril. "La odio, voy a trabajar con el objetivo de destruirla", afirmó ayer en el canal de stream Neura. El mandatario sostuvo que el único número que le daría alivio sería "el 0" y remarcó que la Argentina venía de una dinámica mucho más grave cuando asumió la Presidencia.
"La política tuvo intenciones de romper el programa económico", lanzó Milei al vincular la evolución de la inflación con la disputa parlamentaria en la previa de las elecciones legislativas de octubre de 2025.
Por su parte, Caputo también se refirió al dato del IPC del cuarto mes del año en sus redes sociales. "La inflación de abril fue de 2,6%, la más baja en cinco meses. Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017", expresó.
Los rubros que traccionaron la suba en la era Milei
Los rubros que empujaron el IPC al 300% en lo que va de la gestión de Milei fueron:
- Transporte: 366,3%
- Bienes y servicios varios: 377,9%
- Comunicación: 405,3%
- Educación: 418,2%
- Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 562,5%
Este último ítem refleja el fuerte ajuste de tarifas, algo que impacta directamente en el ingreso disponible de los hogares y, por ende, en el consumo. El dinero que les queda a las familias luego de pagar la luz, el agua o el gas, entre otros gastos fijos, se ubicó en febrero 5,4% por debajo del nivel de 2023, según estimaciones de la consultora Empiria.
Milei, Alberto y Macri
Si bien Milei superó la inflación que dejó acumulada el expresidente Mauricio Macri del 295,7%, aún se encuentra lejos de alcanzar la registrada durante todo el mandato de Alberto Fernández que fue del 929,7%.