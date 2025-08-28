El Gobierno reglamentó el traslado de feriados si caen sábado o domingo.

El Gobierno nacional, a través del Decreto 614/2025, reglamentó la Ley de Feriados y Fines de Semana Largos. La medida estableció que los feriados nacionales trasladables que cayeran en sábado o domingo también se podrán mover, un detalle que la ley original no había contemplado. Con esta decisión, el Gobierno busca respetar la naturaleza de estos feriados y evitar que su propósito, que es generar fines de semana largos, se pierda.

La reglamentación, que se publicó en el Boletín Oficial, se basó en el argumento de que, si bien la Ley N° 27.399 no había contemplado una regla específica para estos casos, no se podía interpretar que los feriados debieran ser inamovibles. Para respaldar la decisión, se citaron fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sostuvieron que las reglamentaciones podían contener apartamientos literales de la ley siempre que no alteraran su espíritu.

El decreto especificó que estos feriados que cayeran en sábado o domingo se podrán trasladar al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determinara la autoridad de aplicación. La normativa también designó a la Jefatura de Gabinete de Ministros como el organismo encargado de tomar estas decisiones, que también quedó facultado para dictar las normas complementarias o aclaratorias que fueran necesarias.

La medida se publicó con el objetivo de garantizar que el espíritu de la ley se mantuviera y que los feriados cumplieran con su función de generar días de descanso adicionales, impulsando el turismo y el movimiento económico. Con esta reglamentación, el Gobierno buscó proporcionar claridad y orden al calendario de feriados, permitiendo una planificación más efectiva tanto para los ciudadanos como para el sector productivo.