Las desafortunadas críticas de Flavio Briatore no suman (y, mientras tanto, Alpine tampoco)

Los fanáticos de la Fórmula 1 esperaron cuatro largas semanas para que retome la acción. El Gran Premio de Países Bajos dio inicio a la segunda parte de la temporada y, para los argentinos que alientan por Franco Colapinto , significó un “borrón y cuenta nueva” con la ilusión de ver mejores resultados del argentino y Alpine .

Sin embargo, el fin de semana comenzó con un ruido extraño: Flavio Briatore le dio la espalda al argentino con desafortunadas declaraciones sobre su presente en la categoría .

El asesor ejecutivo de Alpine habló sobre el rendimiento de Franco Colapinto en lo que va de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y su posible futuro en el equipo, y lanzó una fuerte sentencia: “Creo que ya lo he visto todo. No necesito ver nada más. Es difícil. Para este piloto es muy difícil lidiar con este coche”.

“Estos coches son muy, muy pesados y muy rápidos. Para un piloto joven que se estrena en la Fórmula 1 , quizá no era el momento adecuado para que Franco estuviera en la Fórmula 1. Quizá necesite uno o dos años más para formar parte de la Fórmula 1 ”, disparó Briatore .

Además, sostuvo que “al final, lo importante es el resultado. Cada piloto se esfuerza mucho. Se esfuerza mucho con los ingenieros para complacerlo en todo, pero no es lo que espero de Colapinto".

La respuesta de Colapinto llegó en la pista: el argentino tuvo su mejor actuación del año a pesar de Alpine, y quedó muy cerca de entrar en zona de puntos. Finalizó undécimo, pero con una estrategia que lejos estuvo de acompañarlo. Y no es la primera vez.

Un poco de autocrítica, Flavio

Colapinto no pudo participar en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone en julio debido a una falla mecánica en su Alpine que le impidió largar la carrera. En Hungría, las insólitas demoras en boxes (más de once segundos en una y más de siete en otra) otra vez perjudicaron al argentino. En Zandvoort, otra pésima estrategia de equipo relegó las chances del argentino.

Colapinto - Qualy GP de Países Bajos Franco Colapinto mejoró en Zandvoort, a pesar de Alpine. Foto: @AlpineF1Team

Como el propio Briatore reconoció en la misma entrevista en la que no tuvo reparos en liquidar a Colapinto, el objetivo de Alpine este año estuvo puesto en el desarrollo del monoplaza para 2026. Entonces… ¿Es realmente el piloto el problema? ¿Lo fue Doohan? Pareciera que en la escudería carecen de mea culpa y prefieren cortar cabezas (ya conocemos el estilo old school de Briatore).

Mientras tanto, Gasly terminó P16 en el GP de Países Bajos, es decir que tampoco sumó. Y Apline continúa siendo el peor equipo del campeonato en la Fórmula 1, no solo por los puntos.