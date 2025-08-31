¡De no creer! A cuánto tiempo quedó Franco Colapinto de sumar sus primeros puntos con Alpine

Franco Colapinto completó una excelente carrera en el GP de los Países Bajos y finalizó P11, muy cerca de Esteban Ocon el último que se metió en el top 10

Franco Colapinto cerró un excelente fin de semana en el Gran Premio de los Países Bajos, que tuvo como ganador a Oscar Piastri de McLaren. Luego de completar una buena sesión de entrenamientos (P18, P9 y P20 respectivamente), el pilarense de 22 años, que largó desde la posición 16°, logró avanzar cinco lugares y finalizó 11° en Zandvoort, a un lugar de sumar sus primeros puntos con Alpine.

El argentino tuvo una buena largada y logró superar a Bortoleto y su compañero de equipo Pierre Gasly, pero en el transcurso de la carrera fue perdiendo lugares por sus entradas a boxes y también por la orden de equipo de devolverle la posición al francés. Sin embargo, tras el abandono de Lando Norris a diez vueltas del final, Franco ingresó a los pits por tercera vez la carrera a cambiar sus gomas medias por blandas.

¿A cuánto tiempo se quedó Colapinto de sumar sus primeros puntos? Con ese cambio, superó a Hulkenberg, Gasly y Antonelli (tenía 15 segundos de penalización por un choque con Charles Leclerc) y avanzó hasta la posición 11°, pero no pudo superar al Haas de Esteban Ocon y se quedó a las puertas de sumar sus primeros puntos de la temporada y los primeros con Alpine.

Luego de pasar la bandera a cuadros, la Fórmula 1 dio a conocer los tiempos de distancia entre cada piloto y Franco Colapinto se quedó a 0.448 milésimas del piloto francés. La gran mayoría de los fanáticos del argentino aseguran que fue su compañero de equipo quien no le permitió quedar dentro del top 10, ya que cuando fue superado por Ocon, Gasly encerró a Franco y le hizo perder un poco de tiempo.