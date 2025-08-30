El picante comentario de Toto Wolff para Briatore, Ecclestone y Horner como hipotéticos socios en Alpine: "Esos tres tipos juntos sería..."

Toto Wolff lanzó un polémico comentario sobre los rumores de la posible unión entre Christian Horner, Ecclestone y Briatore en Alpine de cara a 2026.

En las últimas semanas, salieron rumores sobre la posibilidad de que Christian Horner, ex jefe de equipo de Red Bull Racing, Bernie Ecclestone, ex jefe de la Fórmula 1, y Flavio Briatore, el asesor ejecutivo de Alpine, se asocien para comprar una parte del equipo en el que corre Franco Colapinto.

En un principio, la idea surgió de Horner quien aseguró que tras su salida de los Toros, quería seguir ligado a la Fórmula 1, pero los rumores en el paddock han sugerido que el británico de 51 años buscaba invertir en un equipo y no en volver a trabajar como jefe de equipo. Ante ello, pensó en sumar a su amigo Briatore y a Eccleston, con quien también tuvo una gran relación durante su estadía en la Máxima.

No obstante, el empresario italiano aseguró que esto no sucederá en el corto tiempo: “No estoy considerando nada en este momento. Christian no está en la Fórmula 1 en este momento, espero que regrese pronto, pero por ahora no está en el panorama de Alpine", lanzó.

El picante comentario de Toto Wolff para Briatore, Ecclestone y Horner como hipotéticos socios en Alpine Christian Horner, jefe de Red Bull, y Toto Wolff, de Mercedes. Foto: Marca Toto Wolff lanzó un picante comentario sobre la posible unión de Horner, Briatore y Ecclestone en Alpine. Foto: Marca

Ahora, quien salió a hablar sobre estos rumores fue Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes. El austríaco dio su opinión sobre la unión de estos tres reconocidos personajes de la Fórmula 1 y lanzó un picante comentario al respecto: "Sería una historia emocionante, imagino, y crearía mucho ruido alrededor de la Fórmula 1. Creo que necesitamos eso. La Fórmula 1 siempre ha tratado de las mejores carreras con pilotos emocionantes y grandes personalidades", sentenció.