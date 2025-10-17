El fuerte reclamo de Franco Colapinto a Stuart Barlow tras las prácticas en Austin: "Todo el auto se..."

Franco Colapinto expresó su frustración por el comportamiento del A525 durante la única práctica del Gran Premio de Estados Unidos.

Franco Colapinto finalizó decimosexto en el único entrenamiento del GP de Estados Unidos, apenas por delante de su compañero Pierre Gasly.

La jornada inicial del Gran Premio de Estados Unidos dejó sensaciones encontradas en Alpine. Tras finalizar la única práctica libre en el Circuito de las Américas, Franco Colapinto se mostró visiblemente molesto con el rendimiento de su monoplaza y lo hizo saber en diálogo radial con su ingeniero de pista, Stuart Barlow.

Allí se escucha a Barlow felicitar al piloto argentino: "Fue una buena mejora en la segunda vuelta con ese neumático", indicó. Colapinto, lejos de mostrarse conforme, respondió: “Sí, pero aún así la alta velocidad es muy complicada. Esta vuelta tuve un desnivel en medio de la curva y todo el auto se desestabilizó. Muchísimo”.

Video: Carburando

Barlow intentó mantener la calma: “Sí, creo que tendremos que abordar eso antes de la SQ (Sprint Qualifying). Vamos a mirar algunas líneas, hay alguna diferencia entre tú y Pierre en la curva 1, solo en la fase de entrada. Lo veremos en detalle y hablaremos de ello en la oficina un poco más. Solo como referencia, Pierre no mejoró. Perdón, mejoró ligeramente en la segunda vuelta. Los tiempos de vuelta están muy cerca entre nosotros. Terminamos la sesión P16, Pierre P17”, explicó el ingeniero británico, dándole así la noticia a Franco de que terminó -una vez más- por delante de su compañero.

alpine fp1 Franco Colapinto terminó por delante de su compañero, Pierre Gasly, durante las prácticas en Austin. X @AlpineF1Team Norris dominó la práctica y Franco Colapinto tuvo una pequeña alegría El más rápido en las prácticas fue Lando Norris (McLaren). Por su parte, Colapinto completó su vuelta más veloz en 1:34.653, lo que le permitió ubicarse decimosexto, apenas doce centésimas por delante de Pierre Gasly, su compañero de equipo.