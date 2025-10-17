Colapinto quedó eliminado en la SQ1 y largará desde el puesto 17° en la Sprint del GP de Estados Unidos
Colapinto, piloto de Alpine, no encontró su mejor ritmo, quedó eliminado en la SQ1 y saldrá desde la posición 17° en la carrera Sprint de este sábado.
El piloto argentino Franco Colapinto tuvo una floja actuación en la clasificación de la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos, por lo que largará 17° este sábado. El piloto de la escudería francesa Alpine, registró un tiempo de 1:35,144 y terminó a 1.9 milésimas del líder de la sesión, que fue el australiano Oscar Piastri (McLaren).
Los otros eliminados en la SQ1 fueron el británico Oliver Bearman (Haas), el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull), el francés Esteban Ocon (Haas) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber).
Franco Colapinto largará desde la posición 17° en la Sprint
El argentino, no está teniendo su mejor temporada, venía de mostrar un buen ritmo en la práctica libre, pero no se sintió para nada cómodo en el histórico Circuito de las Américas. Como si esto fuera poco, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, le ganó la pulseada, tuvo una mejor clasificación ya que avanzó hasta la SQ2, por lo que largará 13° en la carrera sprint.
Colapinto está con la obligación de tener un buen fin de semana tanto en Austin como en México, ya que en los 12 Grandes Premios que lleva disputados esta temporada no pudo mejorar del decimotercer puesto y tampoco sumo unidades.
Max Verstappen logró la pole y largará primero en la Sprint
El tetracampeón del mundo de la Fórmula 1, Max Verstappen, quien pasó por arriba a todos. El piloto de Red Bull registró un tiempo de 1:32,143 y le sacó 0.071 milésimas a su escolta, que fue el británico Lando Norris (McLaren). En la tercera posición largará el líder del campeonato mundial, Oscar Piastri (McLaren).
El minuto a minuto de Colapinto en la Sprint Shootout del GP de Estados Unidos
Max Verstappen se quedó con la pole en el Sprint Shootout del GP de Estados Unidos
El tetracampeón del mundo de la F1 marcó el mejor tiempo en lo que va del fin de semana (1:32.143) y largará desde la primera posición en la Sprint de este sábado. Lando Norris y Oscar Piastri, los dos pilotos de McLaren, completaron el podio en Austin.
Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto, quedó eliminado en la SQ2
Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine, metió un gran giro en los últimos segundos, pero no le alcanzó para meterse en la SQ3 entrenador y largará desde la posición 13°.
La bronca de Colapinto
Franco Colapinto quedó eliminado en la SQ1 y largará desde el puesto 17° en la Sprint
El piloto argentino mejoró su tiempo en su segunda vuelta rápida, pero no logró superar el tiempo de Pierre Gasly, su compañero de equipo y el último que clasificó, y largará desde la posición 17° en la carrera Sprint de este sábado. Además de él, Bearman, Tsunoda, Ocon y Bortoleto también se quedaron afuera.
Floja primera vuelta rápida de Franco Colapinto en la SQ1
El piloto argentino no mostró su mejor ritmo con el A525 de Alpine y en su primer giro rápido en la Sprint Shootout marcó un tiempo de 1:36.600. Ahora, el argentino dará una última vuelta rápida con el objetivo de meterse dentro de los primeros 15 y clasificar a la SQ2.