Colapinto quedó eliminado en la SQ1 y largará desde el puesto 17° en la Sprint del GP de Estados Unidos

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo una floja actuación en la clasificación de la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos, por lo que largará 17° este sábado. El piloto de la escudería francesa Alpine, registró un tiempo de 1:35,144 y terminó a 1.9 milésimas del líder de la sesión, que fue el australiano Oscar Piastri (McLaren).

Los otros eliminados en la SQ1 fueron el británico Oliver Bearman (Haas), el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull), el francés Esteban Ocon (Haas) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber).

La vuelta de Franco Colapinto en la SQ1 del GP de Estados Unidos (Créditos: ESPN) Franco Colapinto largará desde la posición 17° en la Sprint El argentino, no está teniendo su mejor temporada, venía de mostrar un buen ritmo en la práctica libre, pero no se sintió para nada cómodo en el histórico Circuito de las Américas. Como si esto fuera poco, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, le ganó la pulseada, tuvo una mejor clasificación ya que avanzó hasta la SQ2, por lo que largará 13° en la carrera sprint.

Colapinto está con la obligación de tener un buen fin de semana tanto en Austin como en México, ya que en los 12 Grandes Premios que lleva disputados esta temporada no pudo mejorar del decimotercer puesto y tampoco sumo unidades.

Max Verstappen logró la pole y largará primero en la Sprint El tetracampeón del mundo de la Fórmula 1, Max Verstappen, quien pasó por arriba a todos. El piloto de Red Bull registró un tiempo de 1:32,143 y le sacó 0.071 milésimas a su escolta, que fue el británico Lando Norris (McLaren). En la tercera posición largará el líder del campeonato mundial, Oscar Piastri (McLaren).