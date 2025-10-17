¡Bombazo! Aseguran que Alpine anunciaría la renovación de Franco Colapinto para 2026: cuándo lo comunicarán

A la espera del anuncio oficial de Briatore, un medio español asegura que la escudería francesa anunciará la renovación de Colapinto para el próximo año.

Franco Colapinto ya tuvo acción en este nuevo fin de semana de Fórmula 1. El pilarense de 22 años salió al Circuito de las Américas en Austin, Texas, para disputar la primera y única sesión de entrenamientos del Gran Premio de Estados Unidos.

Como viene sucediendo hace unas carreras atrás, el argentino mostró un mejor ritmo que su compañero de equipo, Pierre Gasly, y le volvió a ganar el mano a mano al finalizar en el puesto 16 (el francés fue P17) con una gran última vuelta rápida (1:34.653) con las banderas cuadro bajadas.

Este gran rendimiento le está valiendo para ganarse el segundo lugar en Alpine de cara al 2026 y mientras todos los fanáticos de Franco esperan por el anuncio de Flavio Briatore sobre si se quedará un año más o no en la Fórmula 1, en las últimas horas un importante medio europeo habló sobre el tema y dio detalles al respecto.

Un medio español confirmó cuándo anunciarán la renovación de Colapinto con Alpine Según informó el medio DAZN España, la renovación de Franco Colapinto se anunciaría entre los Grandes Premios de México y Brasil. La cita en el autódromo Hermanos Rodríguez será el próximo fin de semana del 26 de octubre y dos semanas después (el 9 de noviembre) se concretará la competencia en Interlagos.

Colapinto GP Singapur EFE Aseguran que Alpine anunciaría la renovación de Franco Colapinto para 2026 entre el GP de México y el GP de Brasil EFE Colapinto se refirió a la posibilidad de seguir en Alpine en 2026 El jueves por la tarde y como es habitual en la Fórmula 1, se llevó a cabo el día de medios y allí el argentino confesó que le pidió el equipo si pretende continuar el año que viene: “Para continuar en 2026 me han dicho que debo seguir haciéndolo como hasta ahora. Tengo que seguir trabajando y creciendo. Pero todos seguimos empujando y la motivación está alta. Estoy seguro de que el año que viene será importante mantener esta actitud, y confío en que tendremos un auto rápido”, destacó.