iPhone 16: el modelo que volvió a brillar con una gran oferta en Chile

El lanzamiento del iPhone 17 Pro Max acaparó los titulares y la atención de los fanáticos de la tecnología, pero curiosamente, todas las miradas también se posaron en su antecesor: el iPhone 16 . Gracias a su potente rendimiento, diseño elegante y ahora a una oferta exclusiva en Chile , este modelo de Apple demuestra que sigue siendo una opción altamente atractiva.

El iPhone 16 se consolida como la mejor opción de compra en Walmart gracias a su potente chip A18 y su nuevo sistema de cámaras.

Aunque el iPhone 17 Pro Max trae novedades , el iPhone 16 sigue destacándose por su chip A18 Pro, que combina una CPU de seis núcleos, GPU de cinco núcleos y Neural Engine de 16 núcleos. Esta configuración permite una experiencia fluida y rápida, ideal para multitarea, videojuegos exigentes y aplicaciones profesionales.

Su pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas con tecnología ProMotion y actualización adaptativa de 120 Hz ofrece colores vibrantes, brillo intenso y un contraste impresionante. Además, la batería de hasta 22 horas, con carga rápida e inalámbrica, asegura autonomía suficiente para todo el día.

El iPhone 16 sigue destacándose por su chip A18 Pro, que combina una CPU de seis núcleos, GPU de cinco núcleos y Neural Engine de 16 núcleos.

Fotografía y video que siguen sorprendiendo

El iPhone 16 no se queda atrás en fotografía: su cámara trasera dual combina un sensor principal de 48 MP con un ultra gran angular de 12 MP, estabilización óptica y zoom óptico de 4x. Esto permite capturar imágenes nítidas y detalladas en cualquier condición de luz, con soporte para modo Noche, retratos, fotos macro y grabación de video en 4K Dolby Vision.

La cámara frontal TrueDepth de 12 MP incluye Face ID y grabación en 4K, ideal para videollamadas, contenido para redes sociales y selfies profesionales. En combinación con el Photonic Engine y los modos avanzados de edición, el iPhone 16 sigue siendo un referente en fotografía móvil.

iphone 16eb El iPhone 16 no se queda atrás en fotografía: su cámara trasera dual combina un sensor principal de 48 MP con un ultra gran angular de 12 MP. Shutterstock

Oferta imperdible en Chile

Mientras muchos se concentran en el iPhone 17 Pro Max, Ripley Chile ofrece una oferta especial para el iPhone 16, disponible por $799.990 pesos chilenos. Si hacemos la conversión aproximada a pesos argentinos, esto equivaldría a $1.280.557, convirtiéndolo en una opción accesible para quienes buscan tecnología de última generación sin pagar el precio más alto.

Con su rendimiento, cámaras profesionales y diseño duradero, el iPhone 16 se reafirma como una alternativa sólida y atractiva, y ahora, gracias a esta oferta, más usuarios pueden acceder a él en Chile.