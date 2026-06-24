Cuántos años de prisión podría enfrentar Jesica Cirio si fuera condenada

Una pregunta volvió a circular con fuerza después de la difusión de nuevos videos y de las últimas medidas judiciales: si Jesica Cirio fuera encontrada culpable, ¿cuántos años de prisión podría recibir? La respuesta no es única, porque depende de la figura penal que la Justicia llegara a probar en su contra.

Por ahora, el caso está lejos de una hipotética condena. Jesica Cirio se encuentra bajo investigación en una causa vinculada a su exmarido, Martín Insaurralde , donde se analizan presuntos movimientos patrimoniales, posibles maniobras de lavado de activos y la eventual existencia de bienes o dinero cuyo origen debería ser explicado ante la Justicia. Por su parte, la conductora denunció públicamente que fue víctima de maniobras ilícitas y de intentos de extorsión.

El delito más pesado que aparece en el expediente es el lavado de activos. En términos generales, esta figura castiga a quien convierte, transfiere, administra, vende, adquiere, disimula o pone en circulación bienes provenientes de un ilícito penal para darles apariencia de origen lícito. En la Argentina, la escala base prevista para este delito va de 3 a 10 años de prisión , además de multas económicas proporcionales al monto de la operación.

Ese sería el escenario más severo si la acusación avanzara por lavado y lograra demostrar una participación concreta. Sin embargo, para esto no alcanza con la presencia en una imagen, la cercanía con otra persona investigada o la existencia de dinero en efectivo: la Justicia debe probar una conducta típica, el conocimiento del origen ilícito de los fondos y una maniobra orientada a darles apariencia legal. Esa diferencia es clave para no confundir sospecha pública con responsabilidad penal.

La causa también baraja una posible acusación por presunto enriquecimiento ilícito , una figura pensada principalmente para funcionarios públicos que no pueden justificar un incremento patrimonial apreciable. En ese caso, la pena prevista es de 2 a 6 años de prisión, multa e inhabilitación absoluta perpetua para el funcionario. Pero la ley también contempla la situación de una “persona interpuesta”, es decir, alguien utilizado para disimular ese enriquecimiento.

Si una persona privada fuera considerada parte de esa maniobra como interpuesta, podría quedar expuesta a la misma escala penal del autor principal. En un expediente como este, ese punto resulta central: Jesica Cirio no era funcionaria pública, por lo que cualquier eventual imputación por enriquecimiento ilícito debería apoyarse en la hipótesis de que actuó para ocultar, canalizar o disimular bienes vinculados al patrimonio de un funcionario.

Por qué no hay una pena automática

Aunque las escalas legales permiten trazar un rango posible, no existe una suma automática de años. Si en una causa se investigan varios delitos, el tribunal debe analizar si hubo concurso de delitos, si una conducta absorbe a otra, qué grado de participación tuvo cada persona y si existen agravantes o atenuantes. También pesan los antecedentes, la prueba reunida y la valoración final de los jueces.

Por eso, el cálculo más prudente es este: si la Justicia probara lavado de activos, la pena base podría ubicarse entre 3 y 10 años de prisión. Si el caso se encuadrara en enriquecimiento ilícito como persona interpuesta, el rango sería de 2 a 6 años. El desenlace dependerá de la prueba, no del impacto mediático de los videos ni de la repercusión pública del caso.

El expediente todavía está en una etapa de investigación y cualquier conclusión penal requiere una sentencia firme. Hasta entonces, Jesica Cirio conserva el principio de presunción de inocencia, mientras la Justicia intenta determinar si los nuevos elementos aportan información relevante sobre el origen del dinero, el patrimonio investigado y el rol que pudo haber tenido cada una de las personas mencionadas.

Qué acciones ya se tomaron en su contra y dónde estaría la modelo

Por el momento, mientras avanzan las distintas líneas de investigación, Cirio fue sorprendida con una serie de medidas judiciales restrictivas y operativos de urgencia. Como parte de este proceso, la modelo recientemente recibió una orden judicial para entregar su teléfono celular en un plazo de 24 horas, con el fin de que sea peritado en busca de los videos originales que desataron el escándalo.

Además, fue sorprendida con allanamientos simultáneos en sus domicilios y los de su expareja, Elías Piccirillo. En el procedimiento realizado en su departamento del barrio porteño de Las Cañitas —donde los efectivos de Gendarmería debieron forzar la entrada debido a su ausencia— se incautó dinero en efectivo, armas de fuego y 2 gramos de un polvo blanco.

Según versiones surgidas en el programa Puro Show, mientras se llevaban adelante estas acciones, la modelo estaría refugiada en Ibiza, España, todo basándose en supuestas imágenes recibidas desde ese destino.