Trasladaron a Pablo Laurta a un penal de máxima seguridad en Gualeguaychú

Imputado por múltiples homicidios, Pablo Laurta quedó detenido por tercera vez en Gualeguaychú. Está alojado en una celda individual de máxima seguridad.

Pablo Laurta está imputado por el doble femicidio de la mamá de su hijo y su exsuegra, y por el crimen del remisero que lo trasladó.

El acusado por múltiples homicidios Pablo Laurta fue trasladado por tercera vez a Gualeguaychú, en Entre Ríos, donde quedó alojado bajo un estricto régimen de aislamiento en la Unidad Penal N°9 ", "El Potrero", en una celda individual y de máxima seguridad.

El movimiento se concretó en medio de un importante operativo de seguridad. Proveniente de la cárcel de Concordia, donde estaba detenido desde febrero tras su paso por Cruz del Eje, el imputado fue ubicado en una celda individual de máxima seguridad, con monitoreo permanente.

Las condiciones de encierro son rigurosas. Cada desplazamiento está supervisado, con controles continuos mediante cámaras y custodia directa del personal penitenciario. Solo puede salir del sector para cuestiones básicas, siempre acompañado, en un esquema diseñado para evitar cualquier tipo de contacto o incidente.

Los tres homicidios adjudicados a Pablo Laurta Laurta enfrenta acusaciones por hechos de extrema gravedad. En Córdoba, será juzgado por el doble femicidio de su expareja, Luna Giardina, y de su exsuegra, Mariel Zamudio, ocurrido en octubre de 2025. La investigación sostiene que actuó con planificación y alevosía.

A su vez, en Entre Ríos está imputado por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, en un expediente que lo señala por homicidio criminis causae, un delito que contempla la pena de prisión perpetua.