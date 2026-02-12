Pablo Laurta fue trasladado a Concordia y aseguró que su hijo sufrió abusos

Pablo Laurta permanecerá alojado en la Jefatura Departamental Concordia hasta que se realice la audiencia ante el Juzgado de Garantías N° 4.

Pablo Laurta, presunto autor de los femicidios de su expareja Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio, fue trasladado a la Jefatura Departamental de Policía de Concordia tras cumplir el plazo de 120 días de prisión preventiva.

Su traslado se llevó a cabo el miércoles desde Córdoba y ahora permanecerá alojado en la Jefatura Departamental Concordia hasta que se realice la audiencia ante el Juzgado de Garantías N° 4. Allí, la Fiscalía pedirá que la prisión preventiva se prorrogue por otro período más, al fundamentar un peligro de fuga.

Laurta es investigado en Entre Ríos por el homicidio del chofer Martín Sebastián Palacio y fue trasladado en medio de un fuerte operativo policial en la sede de la Jefatura Departamental de Concordia.

En esa situación, Laurta tuvo un breve momento con la prensa y declaró que "la Justicia no investigó el secuestro y los abusos a mi hijo". Luego, agregó: "Quiero que se sepa la verdad”.

Doble femicidio en Córdoba y el crimen de un remisero: de qué se lo acusa a Laurta La noche del 7 de octubre pasado, Palacio se encontró con Laurta en la terminal de ómnibus de Concordia, donde le pagó un millón y medio de pesos por un traslado hasta la ciudad de Córdoba. Los dos hombres, ya que el asesino había contratado los servicios de Palacio en otras ocasiones.