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El destino ideal para el otoño: termas, naturaleza y precios razonables

El otoño convierte a esta ciudad en uno de los mejores destinos del país. Termas, viñedos con color y una ciudad que se disfruta sin multitudes.

Julián Martínez

Foto y video: @gualeguaychuturismo

Foto y video: @gualeguaychuturismo

Escapar de la ciudad no requiere un viaje largo ni un presupuesto alto. Gualeguaychú, en Entre Ríos, es uno de los destinos más completos de Argentina y el otoño es la temporada en que mejor se disfruta. El clima baja a rangos de entre 14 °C y 22 °C, los precios caen respecto al verano y la ciudad funciona sin la saturación de enero y febrero.

Termas, naturaleza y cultura en el mismo lugar

Las termas de Gualeguaychú son uno de los atractivos más visitados de Entre Ríos. En otoño, la experiencia cambia: el agua caliente contrasta con el aire fresco y la afluencia de turistas baja de forma notoria. Eso se traduce en menos esperas, más tranquilidad y una estadía más placentera.

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La ciudad tiene una oferta cultural que sorprende a quienes la visitan por primera vez. El Museo Arqueológico Manuel Almeida, el Museo de Arte Hernández y el Museo de la Ciudad documentan la historia de la región con colecciones permanentes de acceso libre o a precios bajos.

El entorno natural en otoño tiene un atractivo visual concreto. Los árboles del Parque Unzué y los caminos rurales de los alrededores se cubren de tonos rojizos, amarillos y naranjas que convierten cualquier recorrido en una experiencia distinta a la del verano.

Por qué el otoño es la temporada que los locales eligen

Los viñedos de la región de Entre Ríos muestran su mejor cara entre marzo y mayo. La vendimia ya terminó, pero las plantas todavía tienen color y los productores locales abren sus puertas para visitas y degustaciones a precios accesibles.

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