El destino ideal para el otoño: termas, naturaleza y precios razonables

El otoño convierte a esta ciudad en uno de los mejores destinos del país. Termas, viñedos con color y una ciudad que se disfruta sin multitudes.

Escapar de la ciudad no requiere un viaje largo ni un presupuesto alto. Gualeguaychú, en Entre Ríos, es uno de los destinos más completos de Argentina y el otoño es la temporada en que mejor se disfruta. El clima baja a rangos de entre 14 °C y 22 °C, los precios caen respecto al verano y la ciudad funciona sin la saturación de enero y febrero.

Termas, naturaleza y cultura en el mismo lugar Las termas de Gualeguaychú son uno de los atractivos más visitados de Entre Ríos. En otoño, la experiencia cambia: el agua caliente contrasta con el aire fresco y la afluencia de turistas baja de forma notoria. Eso se traduce en menos esperas, más tranquilidad y una estadía más placentera.

Embed - Destinos La ciudad tiene una oferta cultural que sorprende a quienes la visitan por primera vez. El Museo Arqueológico Manuel Almeida, el Museo de Arte Hernández y el Museo de la Ciudad documentan la historia de la región con colecciones permanentes de acceso libre o a precios bajos.

El entorno natural en otoño tiene un atractivo visual concreto. Los árboles del Parque Unzué y los caminos rurales de los alrededores se cubren de tonos rojizos, amarillos y naranjas que convierten cualquier recorrido en una experiencia distinta a la del verano.