El enorme terreno baldío que llama la atención en una conocida zona residencial de Mendoza

En plena Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza hay un terreno que no pasa desapercibido. Es una manzana completa, en las calles Vendimiadores, Chile, Juan Agustín Maza y 25 de Mayo, que hoy luce como un gran vacío urbano en medio de una zona consolidada y transitada.

Durante años, el predio estuvo cerrado por muros altos que impedían ver qué había adentro. Hoy esos muros ya no están y, sobre calle Maza, queda a la vista un edificio abandonado, completamente tapeado y cubierto de grafitis, como una postal de decadencia y abandono.

El predio, hoy abierto y sin obras, muestra un edificio abandonado y un descampado que contrasta con el movimiento diario del centro mendocino.

Al mirar hacia el interior del terreno, el panorama es aún más desolador. Parte de la estructura fue demolida y lo que queda está tapado por escombros, tierra y basura acumulada, mientras alrededor se extiende un descampado con piedras, yuyos y más basura.

Dentro del terreno, entre los yuyos, puede verse una especie de platea de cemento que parece haber pertenecido a otro edificio dentro del lugar.

Según pudo averiguar MDZ, el terreno pertenece a la empresa Terrazas del Parque Central SA. Se trata de un proyecto privado que, en su origen, tenía interés en desarrollar un emprendimiento inmobiliario en altura, aunque por el momento no hay obras ni carteles que indiquen avances.

Una de las preguntas que surge al ver el terreno hoy es la de: ¿qué funcionaba antes en esa esquina? Por las dimensiones del lugar alguno podría suponer que un antiguo club, aunque no hay certezas claras y lo concreto es que hace más de 12 años el lugar está vacío y sin construcción activa.

terreno abandonado maza y chile (trece) El lugar pertenece a un emprendimiento privado, pero lleva más de una década sin avances y se convirtió en un vacío difícil de ignorar. Alf Ponce Mercado / MDZ

Mientras tanto, el terreno sigue abierto y sin señales de un futuro cercano. En una ciudad donde cada metro cuenta, este descampado en pleno corazón de Mendoza llama poderosamente la atención y deja flotando el interrogante de cuándo, y cómo, volverá a tener vida.