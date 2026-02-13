El enorme terreno baldío que llama la atención en una conocida zona residencial de Mendoza
Un terreno que ocupa una manzana completa permanece vacío desde hace más de 12 años en la Cuarta Sección y despierta dudas sobre su pasado y su futuro.
En plena Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza hay un terreno que no pasa desapercibido. Es una manzana completa, en las calles Vendimiadores, Chile, Juan Agustín Maza y 25 de Mayo, que hoy luce como un gran vacío urbano en medio de una zona consolidada y transitada.
Durante años, el predio estuvo cerrado por muros altos que impedían ver qué había adentro. Hoy esos muros ya no están y, sobre calle Maza, queda a la vista un edificio abandonado, completamente tapeado y cubierto de grafitis, como una postal de decadencia y abandono.
Al mirar hacia el interior del terreno, el panorama es aún más desolador. Parte de la estructura fue demolida y lo que queda está tapado por escombros, tierra y basura acumulada, mientras alrededor se extiende un descampado con piedras, yuyos y más basura.
De quién es y qué planes tienen
Según pudo averiguar MDZ, el terreno pertenece a la empresa Terrazas del Parque Central SA. Se trata de un proyecto privado que, en su origen, tenía interés en desarrollar un emprendimiento inmobiliario en altura, aunque por el momento no hay obras ni carteles que indiquen avances.
Una de las preguntas que surge al ver el terreno hoy es la de: ¿qué funcionaba antes en esa esquina? Por las dimensiones del lugar alguno podría suponer que un antiguo club, aunque no hay certezas claras y lo concreto es que hace más de 12 años el lugar está vacío y sin construcción activa.
Mientras tanto, el terreno sigue abierto y sin señales de un futuro cercano. En una ciudad donde cada metro cuenta, este descampado en pleno corazón de Mendoza llama poderosamente la atención y deja flotando el interrogante de cuándo, y cómo, volverá a tener vida.