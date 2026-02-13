Le transfirió por error $700.000 a su sobrina, no se los devolvió y terminó presa

La Justicia chaqueña dictó prisión para una joven que no devolvió $700.000 transferidos por error por su tío, quien ahora la denunció penalmente.

Fueron 700 mil pesos. Pudieron ser más o menos, lo cierto es que la voluntad de una joven de quedarse con esa suma que le llegó por error le significó la detención en Fontana, una localidad de la provincia del Chaco. Su tío, quien intentaba pagar la tarjeta de crédito y se quería enviar dinero a otra cuenta suya, fue quien cometió la equivocación.

El hecho empezó el 23 de diciembre de 2025 y lo sigue el Equipo Fiscal Nº1, encabezado por la fiscal Ingrid Wenner. Al darse cuenta de lo que había ocurrido, el hombre se comunicó con su sobrina, quien inicialmente negó haber recibido el dinero. Tras comprobar con el banco que la transferencia se había realizado y que ya se habían efectuado algunas transacciones, acordó con ella la devolución en cuotas.

Con el paso de los días, según la denuncia, la joven cambió de postura y sostuvo que no debía reintegrar el monto porque el error no había sido suyo.

El hombre le ofreció distintos planes de pago, pero al no obtener respuesta favorable, el 8 de enero de 2026 presentó una denuncia penal.

La detención de la sobrina Finalmente, al ser acusada por el cargo de "apropiarse de una cosa habida por error" previsto en el artículo 175 inciso 2° del Código Penal, la joven fue detenida por la sección de cibercrimen de la policía del Chaco.