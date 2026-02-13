Histórico hallazgo de una ballena azul, el animal más grande del mundo, en el Mar Argentino

Por primera vez desde su creación, el Parque Provincial Patagonia Azul confirmó la presencia de una ballena azul en sus aguas. El hallazgo ocurrió durante una salida técnica de monitoreo y representa un acontecimiento histórico para la conservación marina en el Mar Argentino .

La jornada comenzó como una actividad rutinaria en el marco de un proyecto de investigación autorizado por la Secretaría de Ambiente de Chubut . El equipo de conservación de Rewilding Argentina, con el biólogo Tomás Tamagno a bordo, realizaba tareas de fotoidentificación de ballenas jorobadas cuando una silueta descomunal emergió entre las olas.

El registro confirmó por primera vez la presencia de una ballena azul , el animal más grande que haya habitado el planeta, incluso por encima de cualquier especie ya extinguida. Hasta ahora no existían antecedentes documentados de esta especie dentro de los límites del mencionado parque marino.

La navegación se desarrollaba con intensa actividad de cetáceos. A los pocos minutos de zarpar, el equipo avistó varios ejemplares de Ballena jorobada saltando en simultáneo, un comportamiento frecuente en esta época del año. Según relató Tamagno, al menos cuatro individuos se encontraban activos alrededor de la embarcación.

En medio de esa escena, apareció un ejemplar que rompía con la escala habitual. Su tamaño superaba ampliamente al de las jorobadas y también al de las Ballena sei, otra especie común en la región. La coloración gris azulada y la longitud estimada encendieron la alerta científica.

Ballena Azul en Parque Patagonia Azul El hallazgo de este ejemplar en el Mar Argentino significa un hecho histórico en la conservación marina de la región. Tomás Tamagno/Fundación Rewilding

Al aproximarse con cautela para obtener imágenes, el equipo logró confirmar la identificación. El animal se desplazaba con velocidad hacia mar adentro, pero las fotografías permitieron validar el registro, convirtiéndolo en el primero oficial para el área protegida.

Dimensiones del gigantesco mamífero marino

La especie observada corresponde probablemente a la subespecie antártica, ballena azul antártica. Estos cetáceos pueden alcanzar hasta 30 metros de largo y pesar entre 75 y 140 toneladas.

Para contextualizar la magnitud, una ballena jorobada adulta —la más abundante en el parque— mide hasta 16 metros y pesa entre 25 y 35 toneladas. La diferencia de tamaño es significativa y convierte a la ballena azul en el vertebrado más grande conocido en la historia del planeta.

Además de su tamaño, la especie posee características biológicas particulares. Se alimenta principalmente de kril y puede consumir entre 3 y 5,5 toneladas de alimento por día. A diferencia de otras ballenas barbadas, no realiza ayunos prolongados estrictamente definidos, lo que aún genera interrogantes sobre sus patrones migratorios en el Mar Argentino.

Un hito científico y de conservación

El hallazgo adquiere relevancia en el contexto del estado de conservación global de la especie. La ballena azul fue intensamente cazada durante el siglo XX, lo que redujo su población en el hemisferio sur a cerca del 2% de su tamaño original. Actualmente se encuentra catalogada como “En Peligro” según organismos internacionales especializados.

Si bien existen registros esporádicos en el Golfo San Jorge y en áreas cercanas a Comodoro Rivadavia, no había información previa sobre su presencia en el sector norte del golfo, donde se ubica el parque. La confirmación refuerza la hipótesis de que estas aguas podrían funcionar como corredor biológico o incluso como zona potencial de alimentación.