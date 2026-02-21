La reina Letizia Ortiz se inspiró en Kate Middleton: mirá lo que se puso

La monarca española, Letizia Ortiz, apostó por un singular look british en el Palacio Real de Madrid.

La agenda oficial de la reina Letizia Ortiz cerró la semana en el Palacio Real de Madrid junto al rey Felipe VI, en donde recibieron con honores militares al presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, en una visita oficial que había sido postergada por el temporal.

Para la recepción con cerca de 90 invitados y el posterior almuerzo, Letizia recuperó de su armario un abrigo verde pino de silueta cruzada confeccionado a medida. El diseño, estructurado en la cintura y con detalles en ante en puños y fajín, se abría en una falda de vuelo ligero.

La prenda ya forma parte de su archivo personal más reconocible. La estrenó en 2022 durante el servicio de acción de gracias por el duque de Edimburgo en la Abadía de Westminster y meses después la repitió en Croacia en una ceremonia de bienvenida oficial.

El look se completó con pendientes tipo botón y sus míticos salones, creando una imagen pulida y atemporal.