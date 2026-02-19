La prenda más sofisticada del 2026 según Letizia Ortiz: mirá lo que se puso

La reina de España, Letizia Ortiz, elevó su traje con un lazo XXL, el detalle más chic del invierno. Todos los detalles de su look en la nota.

En una aparición institucional, Letizia Ortiz incorporó una blusa blanca con lazo XXL bajo un traje negro impecable. El traje oscuro con chaqueta cruzada sin solapas marcadas, presentó una versión depurada de la sastrería tradicional. Sin embargo, el punto focal estuvo en el cuello.

La blusa blanca con el lazo generoso, anudado como protagonista absoluto del look, transformó el conjunto. El contraste entre la firmeza del traje y la suavidad del moño generó un equilibrio digno de imitar.

En cuato a los zapatos, llevó unos mocasines de taco medio, y agregó accesorios discretos para completar, de esa manera, un estilismo coherente y sin sobrecarga.

La blusa con moño, más que un detalle romántico aislado, se perfila como la prenda en tendencia más chic del invierno 2026, siendo vestido ya por varias royals a lo largo de Europa.