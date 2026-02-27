Este es el vino sudamericano que conquistó los premios BAFTA 2026

Por segundo año consecutivo, esta etiqueta fue el vino oficial del evento más importante del cine británico.

La princesa Kate Middleton y el príncipe Guillermo de Gales brindaron con este vino en los premios BAFTA.

El Royal Festival Hall de Londres se vistió de gala el pasado 22 de febrero para una nueva edición de los EE BAFTA Film Awards, y Sudamérica volvió a tener un lugar privilegiado en la mesa de las estrellas. Por segundo año consecutivo, la marca Casillero del Diablo (de la chilena Viña Concha y Toro) se consolidó como el vino oficial de la ceremonia, reafirmando el peso de las bodegas del Cono Sur en el mercado europeo.

El brindis de los famosos con este vino La presencia del vino no pasó desapercibida, especialmente tras el impacto en redes sociales de figuras como Timothée Chalamet y Kylie Jenner, quienes fueron vistos brindando con las etiquetas seleccionadas para la gala. En un evento donde convergen la creatividad y la proyección global, la marca logró una vitrina de exposición incalculable, posicionándose ante millones de espectadores.

Bafta vinos 2026 Casillero del Diablo de Viña Concha y Toro, en los BAFTA 2026. Claire Raine, Brands Controller de la firma en el Reino Unido, destacó que esta alianza permite vincular al sector vitivinícola con espacios donde la excelencia artística es la protagonista. "Es un orgullo volver por segundo año a brindar por los talentos que inspiran al mundo", señalaron desde la compañía.

Reino Unido: el mercado clave La elección de esta etiqueta para los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión no es casualidad. El Reino Unido es el principal mercado global para muchas de las grandes bodegas de la región. De hecho, la marca ha sabido mantener su liderazgo en volumen de ventas en las góndolas británicas, compitiendo cabeza a cabeza con etiquetas de todo el mundo.

En una industria que enfrenta retos de consumo a nivel global (como se vio en los recientes balances de pérdidas en el sector), este tipo de acciones de "lifestyle marketing" buscan captar a nuevas audiencias y elevar la percepción de calidad del vino sudamericano en el exterior.