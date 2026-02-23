Bar de vinos, un chateau centenario y Felipe Pigna: dónde, cómo y cuándo disfrutar de un momento imperdible

En el marco de su centenario, Château d’Ancón pone en funcionamiento WineSpot en La Carrera, Valle de Uco. El nuevo espacio abre sus puertas como parte de la reapertura integral del Château y amplía el proyecto vitivinícola hacia una programación estable de contenidos culturales y enogastronómicos, con Felipe Pigna como protagonista del primer encuentro.

El bar funciona dentro del antiguo granero de la familia Bombal, una construcción histórica ligada a la dinámica agrícola original de la propiedad. La reconversión del edificio preserva su identidad arquitectónica y lo proyecta como sede de encuentros concebidos a partir de un eje temático específico.

La apertura del espacio se inscribe en la historia del Château, que comenzó en 1908 con la plantación de viñas en una zona que aún no estaba consolidada como región vitivinícola. En 1926 se inauguró la bodega, sentando las bases de un modelo productivo enfocado en el trabajo en altura y la lectura precisa del paisaje. Hoy, a más de 1.400 metros sobre el nivel del mar, los viñedos se concentran principalmente en Pinot Noir y Chardonnay, variedades que encuentran en la montaña condiciones de frescura y amplitud térmica determinantes. El equipo enológico, liderado por Emiliano Turano Ochoa con asesoramiento de Juan Pablo Michelini, desarrolla vinos con mínima intervención y lectura parcelaria, orientados a expresar con fidelidad el origen.

En este contexto, EDICIONES ÚNICAS se presenta como el eje conceptual de la nueva etapa. El ciclo propone encuentros que suceden una sola vez y articulan vino , gastronomía y pensamiento. La iniciativa busca consolidar un modelo de enoturismo cultural que priorice la profundidad temática, la conversación y la construcción de comunidad alrededor del vino.

La primera edición se realizará el miércoles 25 de febrero a las 18:30 horas en WineSpot y estará dedicada a la etapa mendocina de José de San Martín.

El historiador Felipe Pigna encabezará el encuentro “Pigna celebra a San Martín”, centrado en los años en que el Libertador vivió en Mendoza como gobernador, organizó el territorio y promovió un modelo de desarrollo productivo que trascendió la dimensión militar. La tertulia profundizará en su vínculo con la vitivinicultura, el rol del vino en la Mendoza de comienzos del siglo XIX y los cruces entre política, economía regional y producción.

La experiencia incluirá un menú sanmartiniano diseñado por el chef de maison Bruno Zerhau, con dirección histórica del propio Pigna, inspirado en distintos momentos de la vida del Libertador y en sus vínculos con Yapeyú (Argentina), Murcia (España) y Boulogne Sur Mer (Francia). Los vinos de Château d’Ancón acompañarán el encuentro con la armonización presentada por Emiliano Turano Ochoa y Juan Pablo Michelini.

Información del encuentro

Cuándo: Miércoles 25 de febrero

Hora: 18:30 h

Dónde: WineSpot · El Granero de Château d’Ancón · RP89 · Valle de Uco

Reservas: wosbooking.com/mro/chateau-dancon / @chateaudancon_winespot