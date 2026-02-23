China Suárez impactó con un look explosivo de escote XL y un mensaje desafiante

La China Suárez compartió el backstage de En el Barro y una frase que apuntó a sus detractores. No te pierdas los detalles en la nota.

La China Suárez compartió en sus redes sociales fotos y videos del rodaje de En el Barro y, además de mostrar el proceso creativo, tenía algo para decir.

Entre las imágenes, La China apareció luciendo un impactante vestido dorado que usó su personaje Nicole en la ficción, una pieza con aberturas laterales pronunciadas y escote profundo.

Mirá el video del look de la China Suárez: Look de la China Suárez Pero el posteo no se limitó al glamour. En una pared, escrito en marcador azul, se leía: “Se venden curitas para los que les duele lo que yo hago con mi vida”. Una frase polémica que fue interpretada como un mensaje directo a quienes la critican.

China Suárez (3) Una indirecta bien directa para sus haters. Las fotos también mostraron la otra cara del rodaje, y la actriz se mostró en bata blanca frente al espejo, con el maquillaje de su personaje.