Bernie Martínez Ocasio, el hermano de Bad Bunny que conquista París y Nueva York
Conocé al hermano de Bad Bunny que desfiló en Fashion Weeks y marcó su estilo propio en la industria internacional.
Cuando se habla de Bad Bunny, el foco suele concentrarse en su música y su estética disruptiva, pero los reflectores también alcanzaron a su hermano del medio, Bernie Martínez Ocasio, que con 28 años construyó un recorrido propio en la industria fashion y se posicionó como figura en ascenso en París y Nueva York.
En 2025 llegó a la Semana de la Moda de París junto con Willy Chavarria y también desfiló para la firma mexicana Campillo en la Fashion Week de Nueva York. Esos hitos consolidaron su presencia en un ámbito competitivo donde el apellido ayuda, pero no alcanza.
Te Podría Interesar
Además de las pasarelas, participó en campañas para marcas de alcance global como Adidas y Bershka, mostrándose con un perfil versátil.
En Instagram, donde supera los 250 mil seguidores, suele dejar ver una impronta clásica con matices urbanos, luciendo mocasines, sastrería o camisetas ajustadas al cuerpo como una constante. A esa base tradicional le incorpora gorras con visera, camperas de cuero o medias a la vista, logrando un equilibrio entre lo pulido y lo callejero.