Bad Bunny arengó a una multitud en River Plate: los detalles de un show que fue una fiesta

Bad Bunny ofreció este viernes su primer show en River Plate de su gira de promoción del álbum Debí tirar más fotos ante un estadio repleto, y con una notable puesta en escena en la que confluyeron bailarines, músicos y una pantalla gigante que abarca el ancho del escenario.

Dividido en tres actos, Bad Bunny alternó en su recital canciones de su más reciente disco con algunos de sus éxitos, en una noche que fue del reggaetón a la salsa, pasando por algún momento con aires de bolero. La mudanza fue el tema elegido para el inicio del espectáculo, y el puertorriqueño quedó atónito ante la ovación del público argentino que se agolpó en River Plate .

“Estaba loco por volver a mi isla y por volver a la Argentina. Después de dos semanas muy intensas, se los digo desde el fondo de mi corazón, se siente como volver a casa, así que gracias”, enfatizó Bad Bunny en alusión al fervor desatado por su presentación en el show del Super Bowl.

Pitorro de coco, Weltita, Baile inolvidable y NUEVAYol; fueron parte del primer segmento del concierto de Bad Bunny . Mientras que el segundo acto dio inicio en "La Casita", apostada en el sector campo trasero de River Plate . Por allí desfilaron como invitados estrellas como María Becerra, Tini Stoessel y Bizarrap.

Sin dudas, ese fue el momento más festivo del recital, con la multitud a todo perreo con temas como Veldá, Tití me preguntó, Neverita, Si veo a tu mamá, Me porto bonito, No me conoce, Bichiyal y Yo perreo sola.

IMAG5891 Bad Bunny en su primera noche en River Plate. RS Fotos

En un momento de la noche, Bad Bunny enloqueció a la multidud luciendo una camiseta de la Selección con el número 19, en referencia a los comienzos de Lionel Messi en el equipo argentino, y aprovechó para agradecer a su público más fiel que lo acompaña desde sus tempranas presentaciones en el país a partir de 2017.

En la gira de Bad Bunny, hay un instante con una canción sorpresa que el artista sólo interpreta en un país, y para nuestro suelo la elegida fue Otra noche en Miami. En el final del segundo acto, su banda Los Pleneros de la Cresta generó una celebrada versión del clásico De música ligera, de Soda Stereo.

IMAG7113 Bad Bunny y su banda hicieron bailar a una multitud en River Plate. RS Fotos

Ojitos lindos, La canción, Dákiti, El apagón y Debí tirar más fotos; fueron algunos de los hits de la tercera parte del espectáculo de Bad Bunny en River Plate, que concluyó por lo alto con EoO.