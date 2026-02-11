Bad Bunny: así son las propiedades millonarias de la estrella del momento

Bad Bunny divide su vida entre el Caribe y Estados Unidos . El artista posee propiedades millonarias en Puerto Rico y Los Ángeles , y también alquiló un penthouse en Nueva York . Mansiones modernas, vistas panorámicas y diseño de alto perfil reflejan su éxito global y su fuerte vínculo con su tierra natal.

La mansión en San Juan de Puerto Rico combina lujo moderno con esencia caribeña. La propiedad de Hollywood Hills le aporta privacidad y vistas privilegiadas. Mientras que rl penthouse en Nueva York tiene que ver con proyectos generados a partir de su fuerte presencia internacional.

Bad Bunny mantiene su base principal en San Juan, Puerto Rico , donde posee una mansión privada y alejada del ruido mediático. La propiedad combina arquitectura contemporánea con paisajismo tropical, amplios ventanales y zonas abiertas pensadas para el clima caribeño.

El cantante ha manifestado en reiteradas ocasiones su compromiso con la isla caribeña. Más que una residencia, esta casa simboliza su arraigo cultural y su decisión de mantener su centro de vida en Puerto Rico , pese a su proyección internacional.

Los Ángeles: lujo en Hollywood Hills

En California, el artista adquirió una impactante propiedad en Hollywood Hills, una de las zonas más codiciadas por celebridades. La casa ofrece vistas panorámicas, piscina grande y diseño minimalista con líneas modernas. La inversión fue de 8,8 millones de dólares. La suite principal incluye un balcón privado, un baño en suite con ducha de efecto lluvia y bañera profunda, y un amplio vestidor con su propio salón.

También se lo vinculó con una residencia en el exclusivo barrio Bird Streets, conocida por su arquitectura mid-century y por haber pertenecido a otras figuras del espectáculo. A principios de 2024, Bad Bunny compró allí la casa de Ariana Grande en una transacción fuera del mercado por $8,3 millones.Estas inversiones consolidan su presencia en la meca del entretenimiento.

Nueva York: un penthouse temporal

Durante 2023, Bad Bunny alquiló un lujoso penthouse en West Chelsea, Nueva York por una cifra récord de 150.000 dólares al mes (uno de los alquileres más caros de la ciudad). El departamento, de .423 metros cuadrados con 427 metros cuadrados de espacio exterior contaba con terraza privada, piscina y vistas privilegiadas a Manhattan. Y estuvo a la venta por 18,5 millones de dólares.

Te mostramos, a continuación, algunas imágenes de renders de ese departamento.

Esta propiedad reflejó su etapa de mayor exposición internacional y su intensa agenda laboral en Estados Unidos. Actualmente, su vínculo con Nueva York sería circunstancial y ligado a proyectos profesionales.

Aunque su patrimonio inmobiliario se extiende por ciudades clave del entretenimiento mundial, Puerto Rico sigue siendo el verdadero hogar de Bad Bunny. Sus propiedades en Los Ángeles y su paso por Nueva York acompañan su crecimiento artístico, pero su identidad y corazón permanecen en la isla que lo vio nacer.