Efecto Bad Bunny: se dispararon las búsquedas para aprender español en Estados Unidos

Luego del show del Super Bowl en el que Bad Bunny se presentó en el medio tiempo, las búsquedas en Estados Unidos cambiaron el rumbo.

Bad Bunny llevó una bandera de Puerto Rico con el triángulo azul claro, un diseño históricamente asociado con el movimiento independentista de la isla, durante su espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl.

Las búsquedas para aprender español en Estados Unidos aumentaron hasta un 178%, alcanzando picos de 63.000 búsquedas diarias tras la actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl. Se trata de un efecto inmediato alcanzado en las últimas horas tras lo que fue el evento celebrado el domingo en California que fue tendencia a nivel mundial.

Previo al evento, ya había crecido un 89% el tráfico por encima de los niveles habituales, alcanzando las 43.000 búsquedas y en los días siguientes al show se disparó aún más.

El show del Super Bowl y la influencia de Bad Bunny Según un informe, Bad Bunny no sólo protagonizó uno de los shows más comentados del evento deportivo más visto del planeta, sino que se convirtió en el primer artista hispanohablante en encabezar el espectáculo de medio tiempo, mientras que millones de espectadores escucharon español en prime time, sin traducciones ni concesiones y, para muchos, fue el primer contacto real con el idioma a esa escala.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cdr2jl7m44ko Lady Gaga fue una de las invitadas al show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl. Getty Los datos se desprenden de un estudio de una plataforma global de aprendizaje y, lo que comenzó como un espectáculo musical, se transformó, en cuestión de horas, en un fenómeno cultural y educativo, ya que, de acuerdo con el estudio, este impulso podría traducirse en hasta 737.000 nuevos estadounidenses explorando recursos formales para aprender español, un aumento estimado del 200% vinculado directamente a un único momento cultural.