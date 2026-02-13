Bad Bunny en River Plate: qué cortes de tránsito habrá por los shows y hasta qué hora funciona el subte

La Ciudad aplicará un operativo de tránsito en Núñez en el marco de los tres shows que dará Bad Bunny en el estadio Más Monumental.

Bad Bunny llegó a la Argentina para dar tres shows en el estadio de River Plate. Los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero, el artista puertorriqueño se subirá al escenario del Más Monumental en el marco de la gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour”.

Previo a la llegada del “conejo malo” a la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño activará un esquema especial de tránsito en el barrio de Núñez, donde está ubicado el estadio de River Plate.

En ese marco, el Gobierno porteño informó que la Secretaría de Transporte coordina un operativo de seguridad vial con restricciones totales y parciales en inmediaciones del estadio para ordenar el ingreso del público durante el fin de semana.

Cómo serán los cortes de tránsito en Núñez por los shows de Bad Bunny El cronograma oficial contempla un corte parcial sobre la avenida Presidente Figueroa Alcorta, entre la avenida Lidoro Quinteros y Almirante Daniel Del Soler. La medida rige desde el viernes 13 de febrero a las 11 hasta la 1 de la madrugada del lunes 16 de febrero.

WhatsApp Image 2026-02-13 at 11.59.27 AM El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires difundió el mapa de cortes de tránsito por los shows de Bad Bunny en River Plate. GCBA Para los días de recital, el operativo fijó un corte total del perímetro comprendido por la avenida del Libertador, la avenida Udaondo, la avenida Presidente Figueroa Alcorta y la calle Monroe. Ese cierre total se aplicará el viernes 13, el sábado 14 y el domingo 15 de febrero, desde las 11 hasta las 2 de la madrugada.

Además, se programó un corte total sobre la avenida Presidente Figueroa Alcorta, entre la avenida Udaondo y la calle Monroe. El horario previsto para esa interrupción es el mismo para las tres fechas: de 13 a 2 de la madrugada.

El esquema incluye un corte total sobre la avenida Guillermo Udaondo, entre la avenida del Libertador y la colectora Intendente Cantilo. La restricción se aplicará el viernes 13, el sábado 14 y el domingo 15, de 14 a 2 de la madrugada.

También se dispuso el cierre total de los ingresos por Intendente Cantilo al Puente Labruna, con el mismo horario de aplicación: de 14 a 2 de la madrugada durante las tres jornadas de show.

En el mismo tramo horario, el operativo prevé un corte total sobre la calle Campos Salles, entre la avenida del Libertador y la avenida Guillermo Udaondo. La restricción rige el viernes 13, el sábado 14 y el domingo 15, de 14 a 2 de la madrugada.

Otra interrupción total alcanzará a la calle Teniente Ricchieri, entre la avenida del Libertador y la avenida Guillermo Udaondo. El horario previsto es de 14 a 2 de la madrugada, también para las tres fechas.

El plan de tránsito incluye, además, el cierre total del Puente Labruna entre la avenida Presidente Figueroa Alcorta y la avenida Intendente Cantilo. La medida se aplicará el viernes 13, el sábado 14 y el domingo 15, de 14 a 2 de la madrugada. Hasta qué hora funcionará el subte En cuanto al transporte público, desde BA Subte informaron que la Línea D del Subte extenderá su horario de servicio para facilitar la movilidad de asistentes. El viernes, el sábado y el domingo, tras el fin del horario habitual, las formaciones saldrán únicamente desde la estación Congreso de Tucumán.