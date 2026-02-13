Bad Bunny tuvo una cena secreta en su llegada a Argentina: quién lo acompañó y cuánto dinero gastó

A días de su maratón en el Monumental, Bad Bunny se camufló entre la gente y salió a comer de lo bueno en un gran restaurante de Buenos Aires.

Locura en Buenos Aires por la llegada del boricua a tierras argentinas. / EFE

El desembarco de Bad Bunny en suelo argentino ha generado un sismo de fanatismo que no da respiro. El Conejo Malo aterrizó en Buenos Aires durante la madrugada del martes, instalando su búnker en el refinado Palacio Duhau.

bad bunny rs fotos arg Bad Bunny se aloja en el Palacio Duhau bajo un estricto operativo de seguridad y perfil bajo. RS Fotos A pesar de las guardias eternas de sus seguidores en las inmediaciones del hotel, el músico optó por el hermetismo total, evitando cualquier contacto visual antes de sus tres esperadas presentaciones en el Estadio River Plate. Sin embargo, los detalles se filtraron y aquí te contamos todo.

Bad Bunny acompañado de su novia Gabriela en Argentina. Uno de los datos que más llamó la atención fue la presencia de Gabriela Berlingeri, su novia, con quien se habría reconciliado en la previa a su llegada a Argentina. Ante las fechas ocupadas en la agenda de Bad Bunny, el cantante eligió adelantar San Valentín con una bella noche porteña.

La ruta gastronómica de Bad Bunny en su primera noche porteña Para su debut nocturno en la City, el intérprete de Monaco eligió la calidez de NESS, un reducto de Núñez famoso por su maestría con el fuego. Allí, el menú fue una oda a la cocina local: degustó pan a las brasas, chipirones con huancaína negra y un cerdo con chili crisp que no pasó inadvertido.

bad bunny foto rs argentina El restaurante NESS en Núñez fue el elegido por el artista para su primera cena de lujo en la ciudad. RS Fotos Según trascendió, Bad Bunny se sumergió en una cata de etiquetas nacionales de diversas regiones y quedó tan conforme que se llevó dos botellas bajo el brazo. Pero el verdadero "hit" de la noche fue el flan de halva, un postre que lo dejó tan impactado que solicitó porciones extra para disfrutar en su habitación.