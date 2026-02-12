"¿Riquelme es tacaño?": la pregunta que incomodó al Chicho Serna sobre el pase caído de Cetré a Boca

El pase de Edwuin Cetré a Boca se convirtió en una novela inesperada. Cuando parecía que estaba todo acordado para que el Xeneize pagara US$ 4.500.000 por el 100% extremo de Estudiantes, la operación se frenó por un informe médico y, desde entonces, no para de sumar capítulos.

La repercusión fue tan grande que hasta tuvo protagonismo en tierras colombianas. En ese contexto, el que se refirió al tema fue Mauricio Serna, exintegrante del Consejo de Fútbol, aunque para introducirse en el tema primero recibió una pregunta directa y sin anestesia.

Lo hizo en el programa Si era gol, que tiene como uno de sus conductores a Óscar Córdoba, otro histórico ex Boca. “Díganos la verdad, sin filtro. Mucho han dicho de su influencia en las contrataciones de refuerzos en Boca y recientemente Kevin Serna, que hoy la está rompiendo en el Fluminense, estuvo en la carpeta del Xeneize. Pero no llegó. Así como se cayó lo de Marino Hinestroza por plata y ahora Cetré no va a jugar en la bombonera por los exámenes médicos. ¿Juan Román Riquelme es tacaño? ¿No quieren pagar lo que verdaderamente valen nuestros jugadores?”, le disparó una periodista.

La respuesta del Chicho Serna a la incómoda pregunta Serna reaccionó con una risa incómoda y luego soltó con una frase bien futbolera: “Uy, a mí hace muchos años no me metían un planchazo de esa manera”. Al instante, explicó con precisión los métodos de negociación que utiliza la dirigencia del Xeneize. “Lo que pasa es que todo el mundo cree que porque es Boca tiene que pagar mucha plata. Y del otro lado, Boca, porque es Boca, cree que no tiene que pagar tanta. Entonces, en el mundo del fútbol, el dueño de un jugador quiere sacar el mejor rédito, pero el que lo va a comprar lo quiere comprar lo más barato posible”, remarcó.

Yendo puntualmente al caso Cetré, Chicho dio algunos detalles de la información que recibió al respecto y comentó: “Lo de Cetré, a mí me habían contado que fue a Brasil y que, por algo de una arritmia cardíaca... Repito, no es información mía, fue lo que a mí me contaron. No sé si es real o no y no sé si por eso no pasó la revisión médica. Vuelve a Buenos Aires y es ahí donde Boca muestra el interés”.