El descargo del futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy que gritó "bomba" en un avión: quedó libre, pero sigue complicado

Tras horas tensas y un episodio que generó fuerte repercusión, el futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy grabó un video y ahora el foco pasa a lo que viene.

Emiliano Endrizzi, el jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy que gritó “bomba” en un avión había sido detenido el sábado.

El jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Emiliano Endrizzi, fue liberado tras el escándalo que protagonizó en un avión al gritar "bomba". Luego de recuperar la libertad, el futbolista difundió un video en el que pidió disculpas por lo ocurrido.

El pedido de disculpas de Emiliano Endrizzi por el incidente en el avión "Quería pedir disculpas a los pasajeros, a la aerolínea, a la policía aeronáutica, al club, a los hinchas y a toda la gente que se vio afectada. Estoy arrepentido, nunca mi intención fue provocar disturbios ni provocar miedo ni asustar a nadie", expresó en la grabación.

El pedido de disculpas de Endrizzi por el incidente en el avión El pedido de disculpas de Emiliano Endrizzi por el incidente en el avión. Emiliano Endrizzi Además, agregó: "Quiero ser respetuoso con la justicia, estoy a disposición. También quiero agradecer al club, que siempre estuvo desde el minuto uno conmigo y mi familia, a la gente que me acompañó a mí y a mi familia en estas horas, y al hincha por su mensaje".

Imputaron por intimidación pública al jugador de Gimnasia de Jujuy En el plano judicial, el fiscal federal Sebastián Jure lo imputó por intimidación pública y atentado contra la seguridad de medios de transporte. El juez Eduardo Hansen dispuso su libertad provisoria, aunque con condiciones: deberá presentarse semanalmente ante la Policía Federal, no podrá salir del país sin autorización y deberá informar cualquier cambio de domicilio.