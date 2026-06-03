Ganó dos medallas de oro, fue la gran figura del Iberoamericano y ni siquiera apareció en la publicación del ENARD

El atletismo argentino vivió uno de sus mejores fines de semana de los últimos años en el Campeonato Iberoamericano disputado en Lima, Perú. La delegación nacional cosechó 12 medallas de oro y finalizó tercera en el medallero general. Sin embargo, una situación generó indignación en el ambiente deportivo.

La protagonista es Micaela Levaggi, quien fue una de las máximas figuras de la competencia al conquistar las pruebas de 1.500 y 5.000 metros, logrando dos medallas de oro para la Argentina. La marplatense fue una pieza clave en la destacada actuación albiceleste y volvió a ratificar que atraviesa el mejor momento de su carrera deportiva.

Sin embargo, horas después de la competencia, varios usuarios advirtieron que Levaggi no había sido mencionada en una publicación oficial del ENARD que destacaba la actuación argentina en el certamen continental, una omisión que rápidamente generó repercusiones en redes sociales.

La situación cobra aún más relevancia por el contexto que viene atravesando la atleta. En marzo de este año, Levaggi expresó públicamente su malestar por haber quedado nuevamente fuera de los programas de apoyo económico para sus entrenamientos y preparaciones en altura. En aquella oportunidad sostuvo que, pese a sus logros deportivos, seguía sin recibir el respaldo esperado y lanzó una frase que tuvo gran repercusión: "Parece nunca ser suficiente".

La fondista marplatense ya había contado que debía buscar alternativas para financiar parte de su preparación deportiva, incluyendo acciones para recaudar fondos y afrontar los costos que demanda competir al máximo nivel internacional. Esa situación abrió un fuerte debate sobre el acompañamiento que reciben muchos atletas argentinos fuera de los deportes más populares.

Lo cierto es que los resultados deportivos hablan por sí solos. En Lima, Levaggi fue la única atleta argentina que logró dos medallas doradas individuales y se transformó en una de las grandes figuras del campeonato. Mientras el país celebraba una actuación histórica, la ausencia de su nombre en una comunicación oficial volvió a encender la discusión sobre el reconocimiento y el apoyo que reciben quienes representan a la Argentina en la alta competencia.