La ACTC atraviesa horas críticas y crece la presión sobre la dirigencia

El clima dentro de la Asociación Corredores Turismo Carretera ( ACTC ) atraviesa uno de sus momentos más sensibles de la temporada. El paso del Turismo Carretera por Termas de Río Hondo dejó una creciente disputa interna que expuso diferencias profundas entre la conducción y varios equipos.

Las horas posteriores a la competencia estuvieron marcadas por conversaciones reservadas, reuniones de urgencia y una fuerte preocupación entre distintos actores del automovilismo nacional. La sensación de desgaste dirigencial comenzó a instalarse con fuerza en distintos sectores vinculados a la categoría.

En este contexto, se produjo un encuentro entre Hugo Mazzacane, Gustavo Lema y Guillermo Ortelli. Tras esa conversación, Mazzacane se comunicó con César Carman (presidente del Automóvil Club Argentino) para solicitar una reunión en medio del complejo escenario institucional.

Entre las principales inquietudes que surgieron después del fin de semana aparece el pedido de una instancia de diálogo directa con la dirigencia . Además, varios equipos impulsan el regreso del sistema de verificación técnica cruzada.

También crecen las críticas hacia la administración simultánea de distintas categorías bajo la órbita de la ACTC . Algunos sectores entienden que esa dinámica genera superposición de intereses y termina provocando conflictos que afectan directamente al Turismo Carretera .

turismo carretera1 Termas dejó secuelas en la ACTC. ACTC

Después de carrera en Termas, dentro del ambiente comenzó a consolidarse la idea de que la conducción actual atraviesa un fuerte desgaste político. En distintos espacios vinculados a la categoría ya se habla de un posible cierre de ciclo alrededor de la figura de Mazzacane.

Denuncia de censura en el Turismo Carretera

En medio de la tensión institucional, otro episodio terminó de sacudir el ambiente durante el fin de semana en Termas. En declaraciones concedidas a Carburando Radio, Mauro Medina reveló una situación que generó fuerte repercusión dentro del automovilismo nacional.

El responsable del RUS Med Team aseguró que desde la transmisión oficial existía una directiva para evitar entrevistas con integrantes tanto de su estructura como del Pradecon Racing. Según explicó, la decisión habría sido transmitida desde sectores relacionados con el área de prensa de la ACTC.

Medina calificó el episodio como “grave” y cuestionó duramente la situación. “No me causó ninguna gracia”, afirmó, al tiempo que contó que debió dar explicaciones a patrocinadores por la ausencia de exposición televisiva durante el evento.

turismo carretera Fuerte denuncia de censura en el TC. ACTC

Además, remarcó que, aun en contextos conflictivos, históricamente los pilotos y equipos siempre tuvieron espacio para expresarse públicamente. Por eso, consideró que lo ocurrido representa un antecedente preocupante para el automovilismo argentino.

Un escenario cada vez más convulsionado

Aunque el dirigente del RUS Med Team sostuvo que existen otros canales de difusión además de la televisión oficial, reconoció que el episodio encendió alarmas dentro de varios equipos que siguen de cerca el conflicto.

Mientras tanto, la ACTC enfrenta días determinantes para intentar recomponer la situación interna. Las diferencias entre la conducción y algunos sectores del Turismo Carretera ya dejaron de ser un rumor de pasillo y pasaron a ocupar el centro de la escena.

Con reclamos cada vez más visibles, cuestionamientos públicos y reuniones que podrían resultar clave, la dirigencia deberá definir en los próximos días cómo manejar un escenario interno que hoy aparece marcado por la tensión y la incertidumbre dentro de la categoría.