¡Platense apoteótico! Venció 2-0 a Corinthians en Brasil y se clasificó a octavos de final de la Libertadores

Platense le ganó 2-0 a Corinthians de Brasil, por la sexta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores y está consiguiendo una histórica clasificación a los octavos de final del torneo de clubes más importante de América.

En el Arena Corinthians de la ciudad brasileña de San Pablo, el mediocampista Franco Zapiola marcó los dos goles del Calamar, a los 21 minutos del primer tiempo y 12 del complemento.

Con este resultado, el equipo de Walter Zunino hace historia y se clasifica a los octavos de final de la Copa Libertadores en su primera participación, habiendo termina segundo en este Grupo E con 10 puntos.

El mediocampista Franco Zapiola marcó el 1-0 para Platense ante Corinthians de Brasil, a los 21 minutos de juego. Desde el punto penal, el ex Estudiantes de La Plata remató cruzado a la izquierda ante el vuelo a la derecha del arquero Hugo Souza.

A instancias del VAR, el árbitro venezolano Alexis Herrera sancionó penal para Platense a raíz de una clara mano del argentino Rodrigo Garro.

El gol de Zapiola para el 1-0 de Platense en Brasil

Zapiola cambió penal por gol para poner el 1-0 de Platense Zapiola cambió penal por gol para poner el 1-0 de Platense ESPN

El mediocampista Franco Zapiola, a los 12 minutos del complemento, marcó el 2-0 para Platense ante Corinthians de Brasil. Sobre la esquina derecha del área, el defensor Matheuzinho tocó en corto con el arquero Hugo Souza que se acercó a jugar sobre ese sector y este intentó saltear líneas pero terminó regalandolé la pelota a Zapiola que, en el vértice diestro, le pegó por encima de la humanidad de Souza y anotó el 2-0.

Franco Zapiola marcó el 2-0 de Platense con un golazo

Embed ¡INTERCEPTÓ EL PASE Y SACÓ UN ZURDAZO EXQUISITO PARA UN GOLAZO! Doblete de Franco Zapiola y 2-0 de Platense contra Corinthians en Brasil por la fecha 6 del Grupo E de la CONMEBOL #Libertadores.



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El árbitro venezolano Alexis Herrera sancionó penal para Corinthians a los 43 minutos del complemento al observar una peligrosa pierna levantada de Tomás Silva sobre Breno Bidon.

A instancias del VAR, el árbitro Alexis Herrera observó que Tomás Silva no llega a impactar el rostro de Bruno Bidon y decidió anular la sanción del penal y quitarle la tarjeta amarilla al jugador de Platense.

Por su parte, el equipo de Fernando Diniz cierra esta fase de grupos con una derrota que no opaca su performance en la Copa Libertadores donde clasificó primero a octavos de final con 11 unidades.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Corinthians vs Platense