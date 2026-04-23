Así es la nueva Renault Oroch 2026: precios y detalles de la pick-up
Renault Oroch llega con novedades enfocadas en incorporar nuevas tecnologías de tracción y en unificar el diseño y la estética de toda la gama.
Renault Argentina introduce las actualizaciones del Oroch Model Year 2026, una evolución orientada a la unificación estética del modelo y a la optimización de la experiencia de conducción mediante la incorporación y mejora de sistemas clave vinculados a la seguridad activa del vehículo.
El diseño de Renault Oroch incorpora ajustes orientados a lograr una identidad visual más homogénea, privilegiando la aplicación de terminaciones en color negro por sobre los acabados cromados tradicionales.
En el exterior, los detalles cromados de las luces delanteras y los embellecedores de la parrilla fueron reemplazados por terminaciones en color negro. Esta actualización, combinada con el nuevo diseño de llantas, contribuye a un lenguaje visual más coherente y uniforme en toda la gama.
Los cambios de la Renault Oroch por dentro
En el interior, la actualización se centra en la revisión de materiales y en la armonización cromática del habitáculo.
- El volante y las manijas internas de las puertas sustituyen los apliques cromados por una terminación completamente negra, aportando mayor uniformidad visual.
- La palanca de cambios también adopta este nuevo acabado, alineando el conjunto de elementos interiores bajo un mismo criterio estético y funcional.
Equipamiento de la Renault Oroch
La principal novedad tecnológica para esta actualización de la pick-up es la incorporación del sistema E-Grip en las versiones con tracción simple (2WD).
Este sistema de gestión inteligente de tracción mejora la motricidad en situaciones de baja adherencia (barro, ripio o pasto mojado). El E-Grip opera en conjunto con el ESP y el control de tracción, aplicando frenado selectivo sobre la rueda que pierde adherencia para transferir mayor torque a la rueda con mejor apoyo. De este modo, mejora la capacidad de avance de la pick up en superficies desafiantes.
Adicionalmente, se registran las siguientes novedades en el equipamiento:
- TPMS: El sensor de presión de neumáticos directo se incorpora de serie en todas las versiones de la gama.
- Regulación de luces: Se añade un nuevo comando para la regulación interna de la altura de las luces.
- Versión Emotion: Se incorpora una toma de 12V en las plazas traseras y un nuevo diseño de llantas de acero con taza de 16 pulgadas.
Gama y precios de la Renault Oroch
Para esta actualización de Renault Oroch, se mantienen las tres versiones actuales de la gama:
- Renault OROCH Emotion 1.6 MT: $ 43.270.000
- Renault OROCH Iconic 1.3T CVT: $ 49.010.000
- Renault OROCH Outsider 1.3T 4WD MT: $ 50.340.000