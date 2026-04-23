Así es la nueva Renault Oroch 2026: precios y detalles de la pick-up

Renault Argentina introduce las actualizaciones del Oroch Model Year 2026 , una evolución orientada a la unificación estética del modelo y a la optimización de la experiencia de conducción mediante la incorporación y mejora de sistemas clave vinculados a la seguridad activa del vehículo.

El diseño de Renault Oroch incorpora ajustes orientados a lograr una identidad visual más homogénea, privilegiando la aplicación de terminaciones en color negro por sobre los acabados cromados tradicionales.

En el exterior , los detalles cromados de las luces delanteras y los embellecedores de la parrilla fueron reemplazados por terminaciones en color negro. Esta actualización, combinada con el nuevo diseño de llantas, contribuye a un lenguaje visual más coherente y uniforme en toda la gama.

En el interior , la actualización se centra en la revisión de materiales y en la armonización cromática del habitáculo.

El volante y las manijas internas de las puertas sustituyen los apliques cromados por una terminación completamente negra, aportando mayor uniformidad visual.

La palanca de cambios también adopta este nuevo acabado, alineando el conjunto de elementos interiores bajo un mismo criterio estético y funcional.

Equipamiento de la Renault Oroch

La principal novedad tecnológica para esta actualización de la pick-up es la incorporación del sistema E-Grip en las versiones con tracción simple (2WD).

Este sistema de gestión inteligente de tracción mejora la motricidad en situaciones de baja adherencia (barro, ripio o pasto mojado). El E-Grip opera en conjunto con el ESP y el control de tracción, aplicando frenado selectivo sobre la rueda que pierde adherencia para transferir mayor torque a la rueda con mejor apoyo. De este modo, mejora la capacidad de avance de la pick up en superficies desafiantes.

Adicionalmente, se registran las siguientes novedades en el equipamiento:

TPMS: El sensor de presión de neumáticos directo se incorpora de serie en todas las versiones de la gama.

El sensor de presión de neumáticos directo se incorpora de serie en todas las versiones de la gama. Regulación de luces: Se añade un nuevo comando para la regulación interna de la altura de las luces.

Se añade un nuevo comando para la regulación interna de la altura de las luces. Versión Emotion: Se incorpora una toma de 12V en las plazas traseras y un nuevo diseño de llantas de acero con taza de 16 pulgadas.

Gama y precios de la Renault Oroch

Para esta actualización de Renault Oroch, se mantienen las tres versiones actuales de la gama: