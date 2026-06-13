Mercedes Benz amplía la gama del GLC eléctrico con las nuevas variantes 250 y 300 4MATIC
Mercedes Benz incorporó dos opciones de tracción simple e integral a su línea de utilitarios deportivos medianos a batería, estableciendo valores de preventa para el mercado europeo.
Mercedes Benz formalizó la apertura de los registros de pedidos en el continente europeo para las dos nuevas variantes del GLC eléctrico, extendiendo el abanico de configuraciones disponibles dentro de su segmento de utilitarios deportivos de propulsión a batería.
Las nuevas opciones, denominadas GLC 250 eléctrico y GLC 300 4MATIC eléctrico, se posicionan en la base de la familia comercial de este modelo, el cual se produce bajo un régimen intensivo de tres turnos de trabajo en el complejo industrial que la corporación automotriz opera en Bremen, Alemania, con el fin de satisfacer un volumen de reservas histórico para la compañía.
Autonomía extendida y parámetros de recarga rápida
La evolución de la plataforma de ingeniería de la marca de Stuttgart permite al nuevo GLC eléctrico establecer niveles elevados de eficiencia energética y versatilidad funcional en trayectos prolongados. La variante GLC 250, equipada con un sistema de tracción simple sobre el eje posterior, homologa un rango de cobertura de hasta 650 kilómetros bajo el procedimiento de pruebas estandarizado WLTP. Por su parte, la configuración GLC 300 4MATIC, que añade un segundo propulsor eléctrico en el sector delantero para conformar un esquema de tracción integral inteligente, ofrece un alcance máximo de hasta 616 kilómetros (WLTP).
Los sistemas de gestión térmica y eléctrica de las celdas de la batería admiten flujos de potencia elevados en estaciones de corriente continua. Esta arquitectura permite recuperar un equivalente a 265 kilómetros de autonomía en el GLC 250 y 255 kilómetros en la versión 300 4MATIC en un lapso de apenas 10 minutos de conexión, minimizando la duración de las paradas técnicas en ruta.
Arquitectura de chasis y capacidades funcionales
El confort de marcha y el comportamiento dinámico del SUV se encuentran respaldados por soluciones de ingeniería de última generación enfocadas en la conducción diaria y el uso recreativo:
Suspensión neumática inteligente AIRMATIC: Este sistema opcional regula de forma electrónica y neumática la firmeza del muelle de aire y la altura del despeje al suelo en cada rueda de manera independiente, adaptando el filtrado a las irregularidades del firme y a la velocidad de desplazamiento.
Dirección activa en el eje trasero: El mecanismo permite un ángulo de pivotaje de hasta 4,5 grados en las ruedas posteriores. A velocidades reducidas, estas giran en sentido inverso a las delanteras para acortar el radio de giro en maniobras de estacionamiento; a ritmos de ruta, se orientan en el mismo sentido para incrementar la estabilidad en cambios de carril.
Habitabilidad y carga: La habitabilidad interior se ve complementada por un compartimento de carga frontal con una capacidad volumétrica de 128 litros, ideal para almacenar los cables de conexión. Asimismo, la estructura del vehículo está homologada para soportar una capacidad de remolque con freno de hasta 2,4 toneladas.
Ecosistema digital: MB.OS y MBUX Hyperscreen
El habitáculo del GLC eléctrico se constituye como el primer exponente de la marca en incorporar el lenguaje estético evolucionado de la firma, identificable en el sector externo por una parrilla frontal cromada que añade funciones de iluminación perimetral y animaciones ópticas de bienvenida.
En la cabina, la digitalización se manifiesta a través de la opción de montaje de la MBUX Hyperscreen, una superficie vidriada unificada que se extiende a lo largo de 99,3 centímetros de longitud. Esta interfaz opera bajo el nuevo sistema de gestión informática centralizada MB.OS (Mercedes-Benz Operating System), el cual unifica bajo una misma unidad de procesamiento los módulos de infoentretenimiento, las funciones de confort térmico de los asientos, los parámetros de geolocalización de puntos de carga rápida y las asistencias a la conducción integradas en la plataforma MB.DRIVE.
El software central cuenta con conectividad permanente a la nube, permitiendo implementar actualizaciones inalámbricas de tipo Over-The-Air (OTA). El paquete de seguridad activa estándar incorpora el control de velocidad crucero adaptativo DISTRONIC y el asistente automatizado de estacionamiento, con la posibilidad de sumar paquetes avanzados que elevan las capacidades del utilitario deportivo hasta el estándar de conducción asistida con certificación SAE Nivel 2, respaldado por un sistema de visión periférica con cámaras de 360 grados para maniobras de estacionamiento.
En términos de posicionamiento comercial para el mercado alemán, las tarifas de venta se estructuran con el GLC 250 eléctrico partiendo desde los 54.400 euros. Por su parte, la variante GLC 300 4MATIC eléctrico se comercializa desde los 57.400 euros.