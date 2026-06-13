Mercedes Benz incorporó dos opciones de tracción simple e integral a su línea de utilitarios deportivos medianos a batería, estableciendo valores de preventa para el mercado europeo.

Mercedes Benz formalizó la apertura de los registros de pedidos en el continente europeo para las dos nuevas variantes del GLC eléctrico, extendiendo el abanico de configuraciones disponibles dentro de su segmento de utilitarios deportivos de propulsión a batería.

Las nuevas opciones, denominadas GLC 250 eléctrico y GLC 300 4MATIC eléctrico, se posicionan en la base de la familia comercial de este modelo, el cual se produce bajo un régimen intensivo de tres turnos de trabajo en el complejo industrial que la corporación automotriz opera en Bremen, Alemania, con el fin de satisfacer un volumen de reservas histórico para la compañía.

Autonomía extendida y parámetros de recarga rápida La evolución de la plataforma de ingeniería de la marca de Stuttgart permite al nuevo GLC eléctrico establecer niveles elevados de eficiencia energética y versatilidad funcional en trayectos prolongados. La variante GLC 250, equipada con un sistema de tracción simple sobre el eje posterior, homologa un rango de cobertura de hasta 650 kilómetros bajo el procedimiento de pruebas estandarizado WLTP. Por su parte, la configuración GLC 300 4MATIC, que añade un segundo propulsor eléctrico en el sector delantero para conformar un esquema de tracción integral inteligente, ofrece un alcance máximo de hasta 616 kilómetros (WLTP).

Los sistemas de gestión térmica y eléctrica de las celdas de la batería admiten flujos de potencia elevados en estaciones de corriente continua. Esta arquitectura permite recuperar un equivalente a 265 kilómetros de autonomía en el GLC 250 y 255 kilómetros en la versión 300 4MATIC en un lapso de apenas 10 minutos de conexión, minimizando la duración de las paradas técnicas en ruta.

Mercedes Benz amplía la gama del GLC eléctrico con las nuevas variantes 250 y 300 4MATIC Mercedes Benz amplía la gama del GLC eléctrico con las nuevas variantes 250 y 300 4MATIC Mercedes Benz Arquitectura de chasis y capacidades funcionales El confort de marcha y el comportamiento dinámico del SUV se encuentran respaldados por soluciones de ingeniería de última generación enfocadas en la conducción diaria y el uso recreativo: