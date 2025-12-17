El futuro de los pagos con Raúl Piccolo: "El principal desafío del sector Fintech es la inclusión financiera"
En esta segunda temporada de Future Talks hablamos con Raúl Piccolo, CEO de ePagos, sobre el futuro de los pagos electrónicos
En un mundo donde el dinero se vuelve cada vez más invisible, los sistemas de pago están atravesando una de sus mayores transformaciones en décadas en un futuro que está cada vez más cercano. Transferencias inmediatas, billeteras digitales, pagos interoperables, biometría y nuevas formas de identidad financiera están redefiniendo cómo ciudadanos, comercios y gobiernos intercambian valor. ¿Hacia dónde nos lleva esta revolución silenciosa?
Para comprender este cambio estructural, conversamos con Raúl Piccolo, CEO de ePagos, una de las compañías líderes que está rediseñando la infraestructura de pagos en Argentina y la región. Desde su mirada, el futuro no se trata solo de tecnología, sino de confianza, eficiencia y accesibilidad. No te pierdas esta entrevista exclusiva de Future Talks.
Te Podría Interesar
Los primeros pasos
EPagos comenzó como un agregador que permitía centralizar todos los medios de pagos en uno sólo. “A través de un único convenio empezamos a ofrecer todos los medios de pagos. Sino un comercio tenía que hacer 6 convenios diferentes con tarjetas de crédito, 4 con tarjetas de débito, 4 convenios para el efectivo, billeteras, etc. Al unificar todo eso en una sola solución creo que resolvimos muchos problemas al mismo tiempo”.
La adopción masiva de transferencias inmediatas, el avance del open banking y la entrada de jugadores tecnológicos han puesto a los pagos en el centro del debate sobre el futuro del dinero. En la entrevista se destacó por su robustez el sistema de transferencias 3.0. que tiene la Argentina aunque se evaluaron modelos como el brasilero que tiene Pix y que generó un importante proceso de inclusión financiera.
“La infraestructura va hacia un modelo único, interoperable y completamente digital. El desafío es cómo incluir a todos sin dejar a nadie atrás”.
En la entrevista hablamos sobre:
- Cómo evolucionará la infraestructura de pagos en los próximos años.
- El rol del Estado y del sector privado en la construcción de un ecosistema interoperable.
- Los riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial aplicada a fraudes, scoring y experiencia del usuario.
- El impacto de los pagos invisibles, automáticos y programables en la economía cotidiana.
- Qué significa competir en un mercado donde la velocidad es la moneda principal.
El futuro de los pagos electrónicos
Piccolo también reflexiona sobre el futuro de las billeteras digitales, las criptomonedas, la tokenización y el potencial de que Argentina se convierta en un laboratorio regional de sistemas de pago avanzados.
“Epagos fue pionera con la cobranza de cripto en Mendoza y tuvimos que frenar por decisión de la justicia. Esperamos que la regulación cambie para que se puedan hacer pagos con cripto, y tenemos nuestra tecnología ya adaptada para esto”, afirmó Piccolo.
Según Piccolo blockchain cumplirá un rol importante no sólo en la industria financiera sino también en la validación de títulos, propiedades y el ecosistema de identidad pública.
Esta conversación abre una ventana única para entender cómo será pagar en la próxima década y qué rol tendrán empresas como Epagos en esa transición. Un futuro donde el dinero no solo se mueve más rápido, sino de manera más inteligente.
Mirá la entrevista completa de Future Talks a Raúl Piccolo