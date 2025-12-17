El futuro de los pagos con Raúl Piccolo: "El principal desafío del sector Fintech es la inclusión financiera"

En esta segunda temporada de Future Talks hablamos con Raúl Piccolo, CEO de ePagos, sobre el futuro de los pagos electrónicos

Hablamos con Raúl Piccolo sobre el futuro de los pagos.

En un mundo donde el dinero se vuelve cada vez más invisible, los sistemas de pago están atravesando una de sus mayores transformaciones en décadas en un futuro que está cada vez más cercano. Transferencias inmediatas, billeteras digitales, pagos interoperables, biometría y nuevas formas de identidad financiera están redefiniendo cómo ciudadanos, comercios y gobiernos intercambian valor. ¿Hacia dónde nos lleva esta revolución silenciosa?

Para comprender este cambio estructural, conversamos con Raúl Piccolo, CEO de ePagos, una de las compañías líderes que está rediseñando la infraestructura de pagos en Argentina y la región. Desde su mirada, el futuro no se trata solo de tecnología, sino de confianza, eficiencia y accesibilidad. No te pierdas esta entrevista exclusiva de Future Talks.

Los primeros pasos EPagos comenzó como un agregador que permitía centralizar todos los medios de pagos en uno sólo. “A través de un único convenio empezamos a ofrecer todos los medios de pagos. Sino un comercio tenía que hacer 6 convenios diferentes con tarjetas de crédito, 4 con tarjetas de débito, 4 convenios para el efectivo, billeteras, etc. Al unificar todo eso en una sola solución creo que resolvimos muchos problemas al mismo tiempo”.

La adopción masiva de transferencias inmediatas, el avance del open banking y la entrada de jugadores tecnológicos han puesto a los pagos en el centro del debate sobre el futuro del dinero. En la entrevista se destacó por su robustez el sistema de transferencias 3.0. que tiene la Argentina aunque se evaluaron modelos como el brasilero que tiene Pix y que generó un importante proceso de inclusión financiera.

"La infraestructura va hacia un modelo único, interoperable y completamente digital. El desafío es cómo incluir a todos sin dejar a nadie atrás".