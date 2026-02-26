El futuro del entretenimiento con Guillermo Pino: "Youtube es un camino largo"

En esta edición de Future Talks , Fernando Gril conversó con Guillermo Pino sobre el futuro del entretenimiento , partiendo de una experiencia concreta: la de haber entendido antes que muchos que los niños ya no iban a esperar un horario frente al televisor, sino que crecerían en un mundo de pantallas móviles, consumo on demand y algoritmos que recomiendan historias.

Mientras gran parte de la industria del entretenimiento infantil seguía mirando a la televisión como su escenario natural, un proyecto nacido en el sur del mundo comenzaba a construir, casi en silencio, un camino distinto. El Payaso Plim Plim, creado por Guillermo Pino, no solo se convirtió con el tiempo en el canal infantil en español más visto de YouTube, sino también en un caso paradigmático de cómo anticiparse a los cambios profundos en la forma de producir, distribuir y consumir contenidos.

Desde sus inicios, Plim Plim fue disruptivo: una serie de dibujos animados hechos desde Argentina para el mundo. YouTube no era entonces el gigante que es hoy, ni el entretenimiento infantil estaba plenamente instalado en plataformas abiertas. “Youtube es un camino largo”, afirma Pino. “El primer paso en esta industria nos lo permitió dar Disney creyendo en lo que hacíamos. Fuimos una de las primeras productoras independientes en poner un contenido ahí”.

Sin embargo, la apuesta fue clara: contenidos breves, musicales, fácilmente compartibles y pensados para una audiencia global. Esa decisión temprana permitió que el proyecto creciera al ritmo de la plataforma, acompañando la transformación de los hábitos de las infancias y de las familias. Para quiénes quieran emprender en Youtube Pino recomienda no frustrarse, saber que tomará al menos 3 años tener un contenido, que hay que dedicarle mucho tiempo y prestar mucha atención a las métricas que propone la plataforma.

Con el tiempo, Plim Plim dejó de ser solo un dibujo animado para convertirse en un universo transmedia. Canciones, videos, espectáculos en vivo, aplicaciones, libros y merchandising ampliaron la experiencia más allá de la pantalla. Esta expansión no fue casual: respondió a una comprensión profunda de que el entretenimiento del futuro no se limita a un formato único, sino que se construye en múltiples capas y espacios de interacción. “Hicimos gira ya por 12 países. En juguetes, un vertical que funciona muy bien y tenemos dos socios fundamentales”

¿Cómo creciste en YouTube? - El futuro del entretenimiento - Guillermo Pino - Future Talks - Segunda Temporada

En la entrevista, Guillermo Pino reflexiona sobre cómo el éxito de Plim Plim está íntimamente ligado a la evolución de YouTube como plataforma. El paso de los videos largos a formatos más dinámicos, la irrupción del consumo móvil, la llegada de YouTube Kids y más recientemente de los contenidos cortos, la traducción a otros idiomas de sus contenidos, marcaron hitos que el proyecto supo leer y aprovechar sin perder su identidad. Lejos de perseguir modas, Plim Plim consolidó una propuesta basada en valores, educación emocional y vínculos positivos, algo que hoy se vuelve central en el debate sobre la calidad del contenido infantil.

Mirar el futuro del entretenimiento implica también asumir nuevas responsabilidades. En un mundo hiperconectado, donde los algoritmos median el acceso a los contenidos desde edades cada vez más tempranas, la pregunta ya no es solo cómo entretener, sino cómo acompañar. A lo largo de la conversación, Pino aborda los desafíos éticos de producir para niños, los valores que intentan impulsar, el rol de los adultos, la sobreexposición a pantallas y el delicado equilibrio entre innovación tecnológica y el cuidado o el déficit de atención y el nuevo desafío que plantea y cómo lo están pensando desde la neurociencia e incluso la salud mental.

¿Cuál va a ser el futuro del entretenimiento? - El futuro del entretenimiento - Guillermo Pino - Future Talks - Segunda Temporada

La charla también se adentra en lo que viene: inteligencia artificial aplicada a la creación de contenidos, personalización de experiencias, traducciones automáticas que eliminan fronteras y formatos cada vez más inmersivos. Frente a ese escenario, Plim Plim aparece como un ejemplo de que el futuro no siempre llega de golpe, sino que se construye con decisiones tempranas, coherencia y una visión clara sobre el impacto cultural del entretenimiento.

Esta entrevista no es solo un recorrido por una historia de éxito, sino una invitación a pensar el entretenimiento como una herramienta poderosa de transformación. Porque si algo demuestra el camino de Guillermo Pino y Plim Plim es que el futuro del entretenimiento empieza, muchas veces, por entender cómo miran el mundo los más chicos.

Mirá la entrevista completa de Future Talks a Guillermo Pino