Gordo y Florencia ya están en Bulgaria: el viaje de los osos, la cuarentena y la nueva vida tras 18 años en cautiverio

Tras 18 años en cautiverio, los osos Gordo y Florencia ya están en Bulgaria y cumplen con una cuarentena sanitaria.

Los dos ejemplares de osos pardos fueron trasladados desde Luján y ya llegaron a Bulgaria.

Este lunes, los osos pardos, Gordo y Florencia partieron desde Ezeiza tras ser retirados del exzoológico de Luján, rumbo a Sofía, Bulgaria, para ser trasladados a su nuevo hogar en Belitsa, a algunos kilómetros de la capital, dentro de un santuario. Este jueves aterrizaron y ya fueron recibidos.

Ahora, tras llegar a su nueva casa en Bulgaria, en un santuario fundado por la organización Four Paws junto a la Fundación Brigitte Bardot, los animales comienzan a disfrutar de su nuevo entorno.

El proceso que deberán realizar los osos Gordo y Florencia, los dos osos pardos, habían llegado cuando eran cachorros al ahora exzoológico de Luján desde el zoológico de Batán, donde vivieron hasta los 17 y 18 años. Ya reubicados en su nuevo hogar, deberán cumplir con una cuarentena obligatoria antes de poder disfrutar plenamente del santuario.

Esta medida se realiza por precaución sanitaria y para proteger a los demás ejemplares que viven allí. Durante este período, Gordo y Florencia ya pueden oler y escuchar a sus nuevos compañeros.

Una vez finalizada la cuarentena, comenzará la rehabilitación de ambos animales, que pasaron 18 años en cautiverio, situación que les provocó diversos problemas de salud.