Gordo y Florencia ya están en Bulgaria: el viaje de los osos, la cuarentena y la nueva vida tras 18 años en cautiverio
Tras 18 años en cautiverio, los osos Gordo y Florencia ya están en Bulgaria y cumplen con una cuarentena sanitaria.
Este lunes, los osos pardos, Gordo y Florencia partieron desde Ezeiza tras ser retirados del exzoológico de Luján, rumbo a Sofía, Bulgaria, para ser trasladados a su nuevo hogar en Belitsa, a algunos kilómetros de la capital, dentro de un santuario. Este jueves aterrizaron y ya fueron recibidos.
Ahora, tras llegar a su nueva casa en Bulgaria, en un santuario fundado por la organización Four Paws junto a la Fundación Brigitte Bardot, los animales comienzan a disfrutar de su nuevo entorno.
El proceso que deberán realizar los osos
Gordo y Florencia, los dos osos pardos, habían llegado cuando eran cachorros al ahora exzoológico de Luján desde el zoológico de Batán, donde vivieron hasta los 17 y 18 años. Ya reubicados en su nuevo hogar, deberán cumplir con una cuarentena obligatoria antes de poder disfrutar plenamente del santuario.
Esta medida se realiza por precaución sanitaria y para proteger a los demás ejemplares que viven allí. Durante este período, Gordo y Florencia ya pueden oler y escuchar a sus nuevos compañeros.
Una vez finalizada la cuarentena, comenzará la rehabilitación de ambos animales, que pasaron 18 años en cautiverio, situación que les provocó diversos problemas de salud.
En el caso de Gordo, presenta obesidad debido a la falta de movimiento y a una dieta basada principalmente en hidratos de carbono. Además, ambos osos tienen problemas dentales, causados por morder los alambres del recinto en el que se encontraban.