Reto del Paracetamol: el peligroso desafío viral que asomó en España y ya preocupa en Argentina

Muchos son los retos que se vuelven virales en redes sociales . En medio de una nueva tendencia surgida en España —donde se debate la posibilidad de prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años— apareció el llamado “ reto del paracetamol ”, que consiste en consumir grandes cantidades de este medicamento.

El paracetamol es un fármaco de venta libre, ampliamente utilizado y habitual en mochilas, carteras y botiquines. Se emplea comúnmente para aliviar dolores de cabeza, fiebre y molestias leves, entre otros usos.

Sin embargo, este nuevo desafío, que ya genera preocupación en España y comienza a asomar en Argentina , encendió las alarmas entre padres y médicos. El reto consiste en grabarse consumiendo varias pastillas y competir por quién logra permanecer más tiempo internado en un hospital.

Este “reto” alertó rápidamente a los centros médicos españoles luego de que se registraran de forma sistemática varios ingresos hospitalarios de menores de edad que llegaban tras sufrir intoxicaciones voluntarias.

Para tener una referencia, la dosis máxima segura de paracetamol es de cuatro gramos diarios, con intervalos aproximados de ocho horas. Sin embargo, el reto viral promueve ingerir al menos diez pastillas, lo que equivale a cinco gramos o incluso diez gramos si se trata de comprimidos de un gramo.

En personas con enfermedad hepática, bajo peso o consumo crónico de alcohol, la cantidad tóxica puede ser considerablemente menor. En general, una dosis de entre 7 y 10 gramos ya puede provocar daño hepático severo, mientras que por encima de los 10 gramos el riesgo puede ser letal.

La muerte silenciosa

Una de las principales características de la intoxicación por paracetamol es que los síntomas no aparecen de inmediato. El daño se produce de forma progresiva y, si no se trata a tiempo, puede derivar en la muerte. El problema ocurre cuando el hígado se ve desbordado en su capacidad de metabolizar el fármaco. En ese momento cambia la vía metabólica y se genera una sustancia tóxica que provoca un colapso hepático.

Entre las ocho y doce horas posteriores a la ingesta comienzan a aparecer síntomas como náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, sudoración y palidez. Si el cuadro no se trata, puede evolucionar hacia una ictericia —por acumulación de bilirrubina en sangre— debido a la incapacidad del hígado de eliminarla.

Cuando el órgano falla, pueden producirse trastornos hemorrágicos, hipoglucemias severas, shock y, en los casos más graves, la muerte.