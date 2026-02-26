Cómo ver la estación espacial internacional que pasará por la Argentina

La Estación Espacial Internacional lanzada por la NASA podrá ser vista en la noche de este jueves sobre el cielo argentino y podrá verse a simple vista desde la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, además de otros distritos del país.

La información fue difundida por la cuenta Satélites Argentina , que suele alertar sobre eventos astronómicos visibles desde el territorio nacional.

Según precisaron, el horario estimado para el avistamiento será entre las 20:36 y las 20:40, cuando el laboratorio orbital cruce el cielo con un brillo intenso y movimiento constante.

El fenómeno podrá observarse en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Río Negro y La Pampa.

Para seguir el recorrido en tiempo real, los interesados pueden ingresar al sitio web satelitesarg.com , donde se muestra un mapa de Argentina con la trayectoria marcada en color naranja y una línea de tiempo que indica el momento exacto en que será visible en cada zona.

Desde la cuenta especializada señalaron: “Esta noche tendremos un espectacular paso de la Estación Espacial Internacional sobre Buenos Aires y más provincias”.

Qué es la estación espacial ISS

La Estación Espacial Internacional es un laboratorio que orbita la Tierra a unos 400 kilómetros de altura.

Viaja a una velocidad aproximada de 28.800 km/h y completa una vuelta al planeta cada 92 minutos. Debido a esa velocidad, los astronautas que viven y trabajan allí experimentan 16 amaneceres y atardeceres por día, según datos de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Cuando las condiciones climáticas acompañan, la ISS puede verse como un punto brillante que se desplaza rápidamente en línea recta por el cielo, sin parpadear, a diferencia de los aviones.