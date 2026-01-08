NASA pospone la caminata espacial fuera de la Estación Espacial Internacional
La Estación Espacial Internacional tiene ahora una actividad pendiente a cuenta de la NASA, la agencia espacial de Estados Unidos.
La NASA ha pospuesto la caminata espacial prevista para este jueves 8 de enero fuera de la Estación Espacial Internacional debido a un problema de salud de un astronauta. La EEI es una estación espacial modular ubicada en la órbita baja de la Tierra y es un proyecto de colaboración multinacional.
La agencia espacial de Estados Unidos ha informado que está monitoreando un problema de salud de un miembro de la tripulación que surgió este miércoles por la tarde a bordo del complejo orbital.
Asimismo, la NASA precisa que, debido a la privacidad médica, no es apropiado compartir más detalles sobre el miembro de la tripulación afectado.
La NASA buscará otra fecha
No obstante, la agencia asegura que "la situación es estable" y que compartirá más detalles, incluyendo una nueva fecha para la caminata espacial, más adelante, cierra la NASA. Dpa