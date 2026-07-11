Leer, pensar y entrenar la mente: el hábito que no puede reemplazar la inteligencia artificial
Entre la gestión de las emociones y el entrenamiento físico, una reflexión invita a recuperar la lectura y la escritura como pilares del desarrollo personal.
Todo proceso está marcado por avances y retrocesos. Hay logros que generan satisfacción, pero también fracasos, frustraciones y momentos de enojo difíciles de gestionar. Quedarse atrapado en esas emociones limita nuestra capacidad para pensar con claridad. Por eso, entrenar la mente y aprender a gestionar lo que sentimos es tan importante como cualquier otra habilidad.
El bienestar también se construye
Los momentos de felicidad y éxito también forman parte del camino, aunque nunca llegan por casualidad. Son el resultado del esfuerzo, el compromiso, la responsabilidad, la perseverancia y la capacidad de volver a empezar cuando las cosas no salen como se esperaba. Ese recorrido es, justamente, lo que les da valor.
Para construir una vida plena, el amor en los vínculos, la escucha, la contención y la sensación de sentirse visto ocupan un lugar central. Sin embargo, también hay un elemento que atraviesa todas las dimensiones del desarrollo personal: el pensamiento. Pensamos mejor cuando leemos y cuando escribimos, porque ambas prácticas ejercitan la reflexión y fortalecen nuestra capacidad de comprender el mundo.
El hábito que fortalece el pensamiento
En una época atravesada por la inmediatez, las pantallas y la inteligencia artificial, recuperar el hábito de leer y escribir en papel aparece como una decisión consciente. No existen atajos que reemplacen ese entrenamiento. Dedicar, aunque sea una vez por semana, unos minutos a leer sin distracciones, escribir con nuestras propias palabras y detenernos a pensar puede convertirse en uno de los ejercicios más valiosos para cultivar la mente y construir una vida más consciente.
* Lic. Erica Miretti. Psicóloga , docente Neuropsicoeducadora. Espacio Consciente Pediátrico.