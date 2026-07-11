Humor y familia: la obra Brotherhood aborda el duelo en el teatro

Hay obras que utilizan el duelo como detonante de un conflicto. Brotherhood, en cambio, entiende que la verdadera historia comienza cuando el duelo ya está instalado. La muerte de los padres no es el punto de llegada, sino el momento en que siete hermanos descubren que también deberán aprender a vivir sin el eje que durante años organizó sus vínculos. Allí nace la potencia de esta propuesta: no habla únicamente de la pérdida, sino de la necesidad de reconstruir una familia cuando el tiempo obliga a ocupar nuevos lugares.

No hay manipulación sentimental ni golpes bajos. Cada situación parece surgir de recuerdos compartidos, silencios acumulados y pequeñas miserias cotidianas que cualquier familia podría reconocer como propias. Como directora, Ribeiro demuestra además un dominio preciso del ritmo escénico. La coralidad nunca se convierte en caos. Siete hermanos sobre un escenario podrían fácilmente competir por la atención del público; sin embargo, la puesta consigue que cada uno encuentre su momento sin romper el equilibrio del conjunto. El humor aparece exactamente cuando la tensión amenaza con desbordar y la emoción nunca anula la ironía. Esa administración de los tiempos convierte a Brotherhood en una obra profundamente viva, donde cada escena parece respirar con absoluta naturalidad.

Uno de los grandes aciertos del espectáculo es comprender que una familia nunca está formada por protagonistas y secundarios. Todos los hermanos cargan con heridas, culpas, recuerdos y formas distintas de amar. Ribeiro construye personajes que no buscan representar estereotipos, sino maneras diversas de atravesar una misma ausencia. Cada uno recuerda padres diferentes porque, como sucede en la vida, ningún hijo vive exactamente la misma familia. La puesta acompaña esa idea con inteligencia. La dinámica escénica evita el estatismo y privilegia la circulación permanente de los cuerpos, las miradas y los silencios. Las escenas transitan con fluidez entre la discusión, el humor absurdo, la ternura y la emoción sin perder cohesión. El espectador tiene la sensación de estar asistiendo a una reunión familiar donde todo puede cambiar en cuestión de segundos: una broma deriva en un reproche, un recuerdo provoca una carcajada y una confesión termina exponiendo viejas heridas que parecían olvidadas.

El elenco responde con un trabajo colectivo de enorme solidez. Resulta difícil encontrar fisuras en un grupo que entiende que la verdadera protagonista es la hermandad. Ninguna interpretación busca imponerse sobre las demás; por el contrario, cada actor escucha, sostiene y potencia al compañero. Esa generosidad escénica permite que la historia conserve siempre su carácter coral y que el público perciba una convivencia genuina entre los personajes. Dentro de ese muy buen nivel general, se distingue el trabajo de Bárbara Majnemer. Su interpretación posee una sencillez que desarma y a su vez una precisión que evita cualquier exceso. Construye un personaje profundamente humano, capaz de alternar humor, fragilidad y fortaleza con una fluidez admirable. Su presencia aporta equilibrio al conjunto y consigue algunos de los momentos más auténticos de la obra.

Algo similar sucede con Mariano Sacco, quien encuentra en su personaje una sensibilidad que nunca cae en el sentimentalismo. Su composición transmite una vulnerabilidad permanente, esa mezcla de ternura, contención e inestabilidad emocional que el propio denota haber trabajado durante el proceso creativo. Sacco convierte a su hermano en uno de los puentes afectivos de la obra y logra que el público empatice con él desde sus primeras intervenciones. Si Sacco representa el abrazo silencioso de la familia, Julia Funari probablemente nos de la interpretación más conmovedora del espectáculo. Su personaje transita el dolor desde un lugar contenido, sin grandes estallidos, pero con una intensidad que permanece debajo de cada palabra. Hay una verdad difícil de fingir en su actuación, quizá porque la obra dialoga con experiencias personales que la actriz ha sabido atravesar. Esa honestidad emocional se traduce en una presencia escénica profundamente movilizadora que aporta al relato una intimidad que acentúa la delicada resonancia de la emoción. Todo el elenco se acompaña con un bello compromiso, construyendo una verdadera comunidad sobre el escenario. Nadie queda reducido a una función narrativa; por el contrario, cada personaje aporta una mirada distinta sobre la familia, el perdón, las frustraciones y los afectos. Esa diversidad de voces enriquece el relato y evita que la obra caiga en simplificaciones.

El humor como herramienta de afrontamiento

Más allá de la calidad de las actuaciones, Brotherhood encuentra su punto fuerte en la manera en que utiliza el humor. No como un recurso para aliviar el dolor, sino como una forma profundamente humana de enfrentarlo. Las risas nunca interrumpen la emoción; la preparan. Y cuando finalmente aparecen los momentos más sensibles, llegan con una honestidad que resulta imposible no reconocer. En estos días muchas producciones apuestan por el impacto inmediato, Brotherhood elige otro camino. Confía en la palabra, en los vínculos y en la capacidad del espectador para reconocerse en escena. La obra no ofrece respuestas sobre cómo atravesar una pérdida ni pretende cerrar las heridas de sus personajes. Apenas recuerda una verdad tan sencilla como poderosa: las familias nunca dejan de construirse, incluso cuando quienes las fundaron ya no están. Con una dramaturgia inteligente, una dirección sensible y un elenco de muy buen nivel, Brotherhood confirma que el mejor teatro no siempre necesita grandes escenografías o mucha producción, sino el artificio que generan los cuerpos vivos de quienes actúan. Por eso en este caso alcanza con reunir a siete hermanos, un puñado de sus recuerdos para que dialoguen entre ellos por ellos y con ellos. Algo que en realidad podría pasarnos a todos nosotros en el seno de una familia,