Pensar sigue siendo un trabajo: criterio humano en la era de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial responde en segundos, y esa velocidad es tan poderosa como riesgosa. Cuanto más rápido llega la respuesta, menos nos detenemos a preguntar si es la correcta. La IA puede generar el texto, el análisis y hasta la decisión. Lo que no puede hacer por nosotros es pensar. Esa sigue siendo una responsabilidad profundamente humana.

Un estudio reciente de Microsoft Research y Carnegie Mellon University, presentado en 2025, encuestó a 319 profesionales que usan IA generativa en su trabajo. El hallazgo es revelador, quienes más confían en la herramienta tienden a ejercer menos pensamiento crítico, mientras que quienes confían en su propio criterio lo fortalecen. La diferencia no está en la tecnología, sino en la relación que cada persona construye con ella. Los investigadores lo llaman cognitive offloading: delegamos en la máquina el esfuerzo de razonar. Es cómodo y eficiente, pero cuando se vuelve un hábito, el músculo del pensamiento se atrofia. Hay un dato inquietante: los grupos con acceso a IA produjeron respuestas mucho más parecidas entre sí. Menos diversidad de ideas, menos perspectivas, menos criterio propio.

Conviene aclarar qué es pensar de forma crítica, porque a veces lo confundimos con desconfiar de todo. Pensar de forma crítica es algo más simple y más exigente a la vez: tomar distancia antes de aceptar una respuesta, comparar fuentes, buscar el dato que falta, preguntarse a quién beneficia una conclusión y qué supuestos esconde. La IA es una excelente compañera en ese proceso siempre que la usemos como punto de partida y no como punto final. El problema no es consultarla, es obedecerla. Pensemos en una reunión cualquiera. Alguien presenta un informe impecable que la IA redactó en minutos. La pregunta valiosa no es si está bien escrito, porque seguramente lo está. La pregunta valiosa es otra: qué mira ese informe y qué deja afuera, con qué datos se construyó, qué decisión nos invita a tomar y por qué. Ese instante de pausa, esa incomodidad productiva, es exactamente el lugar donde vive el pensamiento crítico.

Para las organizaciones esto es estratégico La ventaja competitiva ya no está en acceder a la información, porque eso hoy es instantáneo y está al alcance de todos. Está en la capacidad de cuestionarla, contextualizarla y decidir con criterio. Los equipos que solo ejecutan lo que la IA sugiere se vuelven intercambiables. Los equipos que piensan, dudan y eligen se vuelven irremplazables. Aquí la inteligencia emocional juega un papel decisivo. Pensar bien exige tolerar la incomodidad de no tener la respuesta de inmediato, sostener la duda sin angustiarse y resistir la tentación de la salida fácil. Son habilidades emocionales antes que cognitivas. Quien no soporta la incertidumbre delega rápido para calmar la ansiedad, y esa delegación silenciosa es la que erosiona el criterio. Regular esa ansiedad es hoy parte de pensar mejor. Las organizaciones pueden cultivar este criterio de manera deliberada. Algunas prácticas simples ayudan: pedir que toda propuesta generada con IA venga acompañada de la pregunta que la originó y de una alternativa que se haya descartado, reservar espacios de discusión donde el desacuerdo esté bien visto, y valorar no solo la rapidez de una respuesta sino la calidad de las preguntas que la anteceden. Formar a los equipos en pensamiento crítico y en habilidades emocionales deja de ser un lujo y se convierte en una inversión en autonomía.

El pensamiento crítico no es desconfiar de la IA Es no delegar en ella lo que nos hace humanos: preguntar por qué, imaginar alternativas, sostener el desacuerdo. En una época que premia la respuesta rápida, animarse a pensar despacio es un acto de liderazgo. La IA nos da las respuestas. Las buenas preguntas siguen siendo nuestras.